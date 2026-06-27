«Πάει για Ουίλμπεκιν η Μπεσίκτας»!

Η Μπεσίκτας θα συμμετάσχει στην Euroleague και κάνει προσπάθεια να αποκτήσει τον Σκότι Ουίλμπεκιν!

Όπως αναφέρει ο Γκιαγκίζ Σαμπουντσούγολου, η τουρκική ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Αμερικανό άσο, με στόχο την προσθήκη του στο ρόστερ για τη νέα σεζόν.

Ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς θέλει να βάλει ποιότητα κι εμπειρία στην Μπεσίκτας, που όπως ανακοινώθηκε κι επίσημα τη νέα περίοδο θα αγωνίζεται στην Euroleague.