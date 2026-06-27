Πανόραμα Μουντιάλ: Τα τελευταία εισιτήρια των «32» ψάχνουν κάτοχο (βαθμολογίες & videos)

Λίγα πράγματα έμειναν να ξεκαθαρίσουν για τη φάση των «32», καθώς σήμερα (27/6) ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων με τα έξι τελευταία παιχνίδια.

Μέρα... εκκαθαρίσεων ήταν η χθεσινή με τα περισσότερα εισιτήρια να βρίσκουν κάτοχο και πολύ λίγες εκκρεμότητες να παραμένουν ανοιχτές. Μεγάλη απογοήτευση η Ουρουγουάη, η οποία αποχαιρέτησε χωρίς νίκη τη διοργάνωση, ενώ η Γαλλία έδειξε τα... δόντια της.

Το Βέλγιο είχε εύκολο έργο απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, επικρατώντας με 5-1 και εξασφαλίζοντας την πρωτιά του ομίλου. Σόου από Ντε Μπρούινε-Τροσάρ, «κερασάκι» από τον Λουκάκου για την εμφατική νίκη. Δραματικός ήταν ο αγώνας στο Σιάτλ.

Αίγυπτος και Ιράν μονομάχησαν σε μία ματσάρα το 1-1 έδειχνε να παραμένει μέχρι το τέλος και να βολεύει και τις δύο. Το Ιράν σκόραρε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, όμως το γκολ ακυρώθηκε για κάποια χιλιοστά και πλέον οι Ιρανοί παραμένουν στο... περίμενε.

Αίγυπτος - Ιράν 1-1

Γκολ: Σαμπέρ 5' - Ρεζαϊάν 14'

Νέα Ζηλανδία - Βέλγιο: 1-5

Γκολ: Τζαστ 84' - Τροσάρ 28', 50', Ντε Μπρούινε 67', Λουκάκου 86', Σαλεμάκερς 90+4'

Τελική Βαθμολογία Ζ Ομίλου

1. Βέλγιο 5 βαθμοί

2. Αίγυπτος 5 βαθμοί

3. Ιράν 3 βαθμοί

4. Νέα Ζηλανδία 1 βαθμοί

Ισπανία έκανε το καθήκον της απέναντι στην Ουρουγουάη, επικράτησε με 1-0 και τερμάτισε στην κορυφή του Η’ ομίλου με επτά βαθμούς. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Άλεξ Μπαένα στο 42’, εκμεταλλευόμενος λάθος του Μουσλέρα, με την «ρόχα» να παίρνει την πρόκριση στους «32» ως πρώτη και την Ουρουγουάη να μένει εκτός συνέχειας.

Στο άλλο παιχνίδι, το Πράσινο Ακρωτήρι έγραψε ιστορία, καθώς το 0-0 με τη Σαουδική Αραβία ήταν αρκετό για να του δώσει τη δεύτερη θέση και την πρόκριση στα νοκ άουτ, στην παρθενική του παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι Σαουδάραβες ήθελαν μόνο νίκη, όμως δεν βρήκαν γκολ και αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση, όπως και η Ουρουγουάη, που πλήρωσε την ήττα από την Ισπανία.

Ουρουγουάη - Ισπανία 0-1

Γκολ: Μπαένα 42’

Πράσινο Ακρωτήρι - Σαουδική Αραβία 0-0

Τελική βαθμολογία Η’ ομίλου

1. Ισπανία 7

2. Πράσινο Ακρωτήρι 3

3. Ουρουγουάη 2

4. Σαουδική Αραβία 2

Η Γαλλία ολοκλήρωσε με απόλυτο τρόπο τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων, επικρατώντας με 4-1 της Νορβηγίας και κάνοντας το 3/3. Οι «τρικολόρ» είχαν σε εξαιρετική βραδιά τον Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ με τον Ντουέ να διαμορφώνει το τελικό σκορ.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Σενεγάλη ξέσπασε απέναντι στο Ιράκ, επικρατώντας με το εμφατικό 5-0. Ο Ντιαρά άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη, με τους Ισμαΐλα Σαρ, Γκεγιέ και Εντιαγέ να δίνουν διαστάσεις θριάμβου στο σκορ. Παρά τη νίκη της, η Σενεγάλη έμεινε στην τρίτη θέση με τρεις βαθμούς και περιμένει να μάθει αν θα συνεχίσει στη διοργάνωση ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες, ενώ το Ιράκ αποχαιρέτησε το Μουντιάλ χωρίς βαθμό.

Νορβηγία - Γαλλία 1-4

Γκολ: Άσγκαρντ 21' - Ντεμπελέ 7', 20', 32', Ντουέ 90+4'

Σενεγάλη - Ιράκ 5-0

Γκολ: Ντιαρά 4', Σαρρ 56, Γκεγιέ 59', 71', Εντιαγέ 82'

Τελική Βαθμολογία Ι Ομίλου

1. Γαλλία 9 βαθμοί

2. Νορβηγία 6 βαθμοί

3. Σενεγάλη 3 βαθμοί

4. Ιράκ 0 βαθμοί

Το σημερινό πρόγραμμα

Η φάση των ομίλων ολοκληρώνεται με έξι αναμετρήσεις στους ομίλους Ι’, Κ’ και Λ’, με το ενδιαφέρον να παραμένει μεγάλο τόσο για τις πρώτες θέσεις όσο και για τα τελευταία εισιτήρια των «32». Η Αγγλία έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση πριν από το ματς με τον Παναμά, όμως θέλει νίκη για να κλειδώσει την κορυφή του Λ’ ομίλου και να πάει με καλύτερο μομέντουμ στα νοκ άουτ. Την ίδια ώρα, Κροατία και Γκάνα συγκρούονται σε παιχνίδι με χαρακτήρα τελικού, αφού οι δύο ομάδες διεκδικούν απευθείας πρόκριση, με τους Κροάτες να ψάχνουν αντίδραση μετά τις μέτριες εμφανίσεις τους.

Στον Κ’ όμιλο, η Κολομβία και η Πορτογαλία παίζουν μεταξύ τους για την πρωτιά, σε ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια της ημέρας. Οι Κολομβιανοί έχουν κάνει το 2/2 και κρατούν την τύχη στα χέρια τους, ενώ η Πορτογαλία, μετά το εντυπωσιακό 5-0 επί του Ουζμπεκιστάν, θέλει νίκη για να ανέβει στην πρώτη θέση. Στο άλλο ματς, το Κονγκό αντιμετωπίζει το Ουζμπεκιστάν και ψάχνει αποτέλεσμα που θα το κρατήσει ζωντανό στη μάχη των καλύτερων τρίτων.

Τέλος, στον Ι’ όμιλο, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Ιορδανία με στόχο να ολοκληρώσει αλάνθαστη τη φάση των ομίλων και να διατηρήσει την πρώτη θέση. Την ίδια ώρα, Αλγερία και Αυστρία δίνουν ματς πρόκρισης, καθώς αμφότερες μπαίνουν στην τελευταία αγωνιστική με τρεις βαθμούς και γνωρίζουν πως η νίκη μπορεί να τις στείλει απευθείας στα νοκ άουτ. Με τρία γκρουπ να ρίχνουν αυλαία και αρκετά σενάρια ανοιχτά, το φινάλε των ομίλων αναμένεται γεμάτο ένταση, υπολογισμούς και μάχες μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

00:00

Παναμάς - Αγγλία

Κροατία - Γκάνα

02:30

Κολομβία - Πορτογαλία

Κονγκό - Ουζμπεκιστάν

05:00

Ιορδανία - Αργεντινή

Αλγερία - Αυστρία

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