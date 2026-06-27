Πανελλήνιο Παίδων: Το πανόραμα της τρίτης μέρας

Η αυλαία της φάσης των ομίλων του 53ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων έπεσε με τη ΔΕΚΑ και το Περιστέρι να ολοκληρώνουν αήττητα τις υποχρεώσεις τους, κατακτώντας την πρώτη θέση στους δύο ομίλους.

Ο Ολυμπιακός και τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα ακολούθησαν στη δεύτερη θέση, εξασφαλίζοντας επίσης την παρουσία τους στην τετράδα.

Στους ημιτελικούς, που θα διεξαχθούν το Σάββατο (27/6), η ΔΕΚΑ θα αντιμετωπίσει τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, ενώ το Περιστέρι θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό, με φόντο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Τετάρτη 24/6

ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας – ΑΟΚ Χανιά 57-70

ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΟ Εκπ. Ο Πλάτων 54-86

ΔΕΚΑ – Ολυμπιακός 82-76

ΑΣΠ Προμηθέας – ΓΣ Περιστερίου 64-76

Πέμπτη 25/6

ΑΟΚ Χανιά – ΔΕΚΑ 50-65

Ολυμπιακός – ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας 110-65

ΓΣ Περιστερίου – ΓΑΣ Κομοτηνή 71-45

ΑΟ Εκπ. Ο Πλάτων – ΑΣΠ Προμηθέας 86-69

Παρασκευή 26/6

ΔΕΚΑ – ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας 77-61

ΑΟΚ Χανιά – Ολυμπιακός 82-119

ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΣΠ Προμηθέας 45-56

ΓΣ Περιστερίου – ΑΟ Εκπ. Ο Πλάτων 100-85

Σάββατο 27/6

14.30 ΔΕΚΑ– Εκπαιδευτήρια ο Πλάτων (Γ1), Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

17.00 Ολυμπιακός – Περιστέρι (Γ2), Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Κυριακή 28/6

13.00 Ηττημένος Γ1 – Ηττημένος Γ2 (3η & 4η θέση), Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

15.30 Νικητής Γ1 – Νικητής Γ2 (1η & 2η θέση), Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Βαθμολογίες

1ος Όμιλος



ΔΕΚΑ 6 (3-0)

Ολυμπιακός 5 (2-1)

ΑΟΚ Χανιά 4 (1-2)

Νικόπολη Πρέβεζα 3 (0-3)



2ος Όμιλος



Περιστέρι 6 (3-0)

Εκπαιδευτήρια Πλάτων 5 (2-1)

Προμηθέας Πάτρας 4 (1-2)

ΓΑΣ Κομοτηνή 3 (0-3)

* Οι δύο ομάδες πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

** Όλοι οι αγώνες είναι διαθέσιμοι μέσω του επίσημου καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube