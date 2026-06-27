Πανελλήνιο Παίδων: Το πανόραμα της τρίτης μέρας

Ο Ολυμπιακός και τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα ακολούθησαν στη δεύτερη θέση, εξασφαλίζοντας επίσης την παρουσία τους στην τετράδα.
Στους ημιτελικούς, που θα διεξαχθούν το Σάββατο (27/6), η ΔΕΚΑ θα αντιμετωπίσει τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, ενώ το Περιστέρι θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό, με φόντο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
Τετάρτη 24/6
ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας – ΑΟΚ Χανιά 57-70
ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΟ Εκπ. Ο Πλάτων 54-86
ΔΕΚΑ – Ολυμπιακός 82-76
ΑΣΠ Προμηθέας – ΓΣ Περιστερίου 64-76
Πέμπτη 25/6
ΑΟΚ Χανιά – ΔΕΚΑ 50-65
Ολυμπιακός – ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας 110-65
ΓΣ Περιστερίου – ΓΑΣ Κομοτηνή 71-45
ΑΟ Εκπ. Ο Πλάτων – ΑΣΠ Προμηθέας 86-69
Παρασκευή 26/6
ΔΕΚΑ – ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας 77-61
ΑΟΚ Χανιά – Ολυμπιακός 82-119
ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΣΠ Προμηθέας 45-56
ΓΣ Περιστερίου – ΑΟ Εκπ. Ο Πλάτων 100-85
Σάββατο 27/6
14.30 ΔΕΚΑ– Εκπαιδευτήρια ο Πλάτων (Γ1), Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
17.00 Ολυμπιακός – Περιστέρι (Γ2), Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Κυριακή 28/6
13.00 Ηττημένος Γ1 – Ηττημένος Γ2 (3η & 4η θέση), Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
15.30 Νικητής Γ1 – Νικητής Γ2 (1η & 2η θέση), Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Βαθμολογίες
1ος Όμιλος
ΔΕΚΑ 6 (3-0)
Ολυμπιακός 5 (2-1)
ΑΟΚ Χανιά 4 (1-2)
Νικόπολη Πρέβεζα 3 (0-3)
2ος Όμιλος
Περιστέρι 6 (3-0)
Εκπαιδευτήρια Πλάτων 5 (2-1)
Προμηθέας Πάτρας 4 (1-2)
ΓΑΣ Κομοτηνή 3 (0-3)
* Οι δύο ομάδες πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
** Όλοι οι αγώνες είναι διαθέσιμοι μέσω του επίσημου καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube