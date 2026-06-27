Κλιμακώνεται η ένταση: Κατέρρευσε η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παύει πλέον να υφίσταται, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν τις εχθροπραξίες.

Οι Αμερικανοί απάντησαν στο χτύπημα φορτηγού πλοίου από το καθεστώς της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ, σηματοδοτώντας νέα κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Αμερικανικά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε ότι έπληξε αποθήκες πυραύλων και drones, καθώς και τοποθεσίες παράκτιων ραντάρ στο Ιράν. Λίγο αργότερα έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με την ένδειξη «αδιαβάθμητο», το οποίο καταγράφει ισχυρή έκρηξη. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί.

Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε ότι βλήμα έπληξε την περιοχή γύρω από λιμενοβραχίονα στο Σιρίκ, στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ πρόσθεσε ότι οι ιρανικές ναυτικές δυνάμεις απάντησαν πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ στην περιοχή, χωρίς να διευκρινίσουν ποιοι ήταν αυτοί.

Η Αμερική έπληξε θέσεις ραντάρ, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, σε απάντηση σε αυτό που ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ανόητη» παραβίαση της εκεχειρίας την Πέμπτη. Κατηγόρησε το Ιράν ότι εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον φορτηγού πλοίου στο Στενό του Ορμούζ, απ' όπου, σύμφωνα με τη συμφωνία, τα πλοία υποτίθεται ότι πλέον θα διέρχονταν ελεύθερα.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός υπογραμμίζει τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας

Ο Σεχμπάζ Σαρίφ τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Ναυτική Ακαδημία του Πακιστάν το πρωί.

«Η εξελισσόμενη περιφερειακή κατάσταση έχει αναδείξει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία και τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού», είπε.

«Σήμερα, το δικαίωμα ελεύθερης διέλευσης και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν αποτελούν πλέον πολυτέλειες, αλλά έχουν γίνει απόλυτη αναγκαιότητα για ολόκληρο τον κόσμο».

Το Ναυτικό του Πακιστάν, πρόσθεσε, αποτελεί μια δύναμη «όχι μόνο ικανή να διασφαλίσει την εθνική μας άμυνα, αλλά και να λειτουργήσει ως σταθεροποιητική δύναμη στη ζωτικής σημασίας θαλάσσια περιοχή».

Ιρανικά μέσα: Καμία ζημιά στο λιμάνι του Σιρίκ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, επικαλούμενο τον επικεφαλής των λιμένων στο ανατολικό Χορμοζγκάν, μετέδωσε ότι δεν έχει προκληθεί καμία ζημιά στο λιμάνι του Σιρίκ μετά την ανανέωση των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε απάντηση στο περιστατικό της προηγούμενης ημέρας, όταν φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από ιρανικό drone.

Το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο ανέφερε ακόμη ότι το λιμάνι λειτουργεί κανονικά και ότι δεν υπήρξαν ζημιές στον εξοπλισμό του, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα είχαν αναφερθεί εκρήξεις στις εγκαταστάσεις του.

Ιρανός βουλευτής: «Οι αμερικανικές επιδρομές θα οδηγήσουν σε υποχώρηση και μετάνοια»

Ένας ανώτερος Ιρανός βουλευτής υποστήριξε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών αποκάλυψαν την έλλειψη δέσμευσης της Ουάσιγκτον στη διπλωματία και στις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός.

Ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του κοινοβουλίου, δήλωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι οι ΗΠΑ «επιτέθηκαν για άλλη μια φορά στο Ιράν εν μέσω διαπραγματεύσεων».

«Ο αποτυχημένος πρόεδρος των ΗΠΑ έδειξε ότι δεν έχει καμία δέσμευση στις αρχές της διαπραγμάτευσης ή της κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Αζίζι.

Πρόσθεσε ότι η «απερίσκεπτη παραβίαση» της εκεχειρίας θα «οδηγούσε, όπως πάντα, σε υποχώρηση και μετάνοια» για τις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι «το παιχνίδι της επίρριψης ευθυνών δεν λειτουργεί πλέον».

Τα σχόλιά του έγιναν λίγες ώρες αφότου το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι οι ναυτικές του δυνάμεις στόχευσαν αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις σε όλη την περιοχή, σε απάντηση στις αμερικανικές επιδρομές στο νότιο τμήμα της χώρας.

Βανς: «Η βία θα αντιμετωπιστεί με βία»

Η Τεχεράνη διατρανώνει ότι θα ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ και προειδοποίησε τις χώρες του Κόλπου να μην υποστηρίξουν την Ουάσιγκτον, μετά την επίθεση της Πέμπτης σε φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε την ευθύνη για την επίθεση στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι παραβίασε την ενδιάμεση συμφωνία που είχε επιτευχθεί την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία είναι γνωστή και ως μνημόνιο συνεννόησης (MOU).

«Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Την έχουμε τιμήσει. Εάν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του MOU, μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο», έγραψε ο Βανς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Αλλά η βία θα αντιμετωπίζεται με βία», υπογράμμισε.

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου πριν από τα νέα πλήγματα

Πριν από τα πλέον πρόσφατα πλήγματα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περίπου 3% την Παρασκευή, οδεύοντας προς σημαντικές εβδομαδιαίες απώλειες, μετά την έξοδο πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, απ' όπου διέρχονταν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), προτού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Saudi Aramco επανέλαβε τις φορτώσεις αργού στον σαουδαραβικό τερματικό σταθμό Ρας Τανούρα, στον Κόλπο, το μεγαλύτερο πετρελαϊκό λιμάνι στον κόσμο, έπειτα από σχεδόν τετράμηνη διακοπή, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα.

Οι μεταφορές λιπασμάτων μέσω του στενού αυξήθηκαν επίσης, συμβάλλοντας στον περιορισμό των ανησυχιών για ενδεχόμενη εκτόξευση των τιμών των τροφίμων διεθνώς.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ολοκληρώνοντας περιοδεία στον Κόλπο με στόχο να καθησυχάσει τους συμμάχους της Ουάσιγκτον σχετικά με την ενδιάμεση συμφωνία, εξέδωσε κοινή ανακοίνωση με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, καλώντας για «ελεύθερη, άνευ όρων και απεριόριστη ναυσιπλοΐα» στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς διόδια ή «προσπάθειες να αξιώσουν έλεγχο».

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι το στενό θα πρέπει να ελέγχεται από το Ιράν και το Ομάν, ενώ ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, κορυφαίος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, προειδοποίησε τους συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Κόλπο ότι η επιβίωσή τους εξαρτάται από την ανεκτικότητα της Τεχεράνης.

Πηγή: newsbomb.gr