Τσέλσι: Κάτοικος Λονδίνου ο Μάρκο Παλέστρα (pic)

Στην Τσέλσι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάρκο Παλέστρα, υπογράφοντας συμβόλαιο έξι ετών.

Ο Μάρκο Παλέστρα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και θα είναι παίκτης της Τσέλσι με εξαετές συμβόλαιο και οψιόν ανανέωσης για μια ακόμη σεζόν, έως το καλοκαίρι του 2033.

Ο 21χρονος Ιταλός δεξιός μπακ σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο θα είναι κάτοικος Λονδίνου, με τη μεταγραφή να είχε ολοκληρωθεί μέρες πριν και τους Άγγλους να αποκτάνε τον πιτσιρικά από την Αταλάντα με το ποσό των 57 εκατ. ευρώ και τους Ιταλούς να διατηρούν ένα ποσοστό μεταπώλησης 10%.

🚨🔵 Marco Palestra has completed his medical and signed a six year deal as new Chelsea player.



There’s an option for further season until 2033. pic.twitter.com/3gQcn0DEAd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2026

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Παλέστρα αγωνίστηκε δανεικός στην Κάλιαρι από την Αταλάντα, έχοντας ένα γκολ και τρεις ασίστ σε 37 συμμετοχές.

Ο νεαρός έγινε επίσημα η δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή Ιταλού στην Premier League, πίσω μόνο από το Σάντρο Τονάλι, με τους «μπλε» να ολοκληρώνουν μια κίνηση για το μέλλον, με έναν ποδοσφαιριστή που «γλυκοκοίταζαν» αρκετά μεγάλα κλαμπ.