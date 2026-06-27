Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Μπήκε επίσημα στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων – Πλουσιότερος από τον βασιλιά

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ανήκει πλέον επίσημα στην κατηγορία των δισεκατομμυριούχων, ξεπερνώντας σε προσωπική περιουσία ακόμη και τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο Γ'. Σύμφωνα με την πρόσφατη ετήσια οικονομική έκθεση του Sovereign Grant, την οποία επικαλείται η εφημερίδα Mirror, η καθαρή αξία της περιουσίας του πρίγκιπα της Ουαλίας αγγίζει τα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, χάρη στην βασιλική ιδιοκτησία του Δουκάτου της Κορνουάλης, το οποίο κληρονόμησε όταν ο Κάρολος ανέβηκε στον θρόνο το 2022.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία, ο 44χρονος διάδοχος του θρόνου έλαβε προσωπικό εισόδημα ύψους 28,5 εκατομμυρίων δολαρίων για το οικονομικό έτος 2025-2026. Παράλληλα, αναφέρεται ότι έχει καταβάλει περισσότερα από 26 εκατομμύρια δολάρια σε φόρους από τη στιγμή που ανέλαβε τον τίτλο του Πρίγκιπα της Ουαλίας πριν από τέσσερα χρόνια.

Στον αντίποδα, ο 77χρονος βασιλιάς Κάρολος δεν έχει καταφέρει ακόμη να αγγίξει το ορόσημο του δισεκατομμυριούχου. Η προσωπική του περιουσία εκτιμάται στα 846 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την τελευταία λίστα πλουσίων των Sunday Times, καταγράφοντας πάντως μια αύξηση της τάξεως των 40 εκατομμυρίων δολαρίων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Τι είναι το Δουκάτο της Κορνουάλης και πώς αξιοποιείται

Το Δουκάτο της Κορνουάλης αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων του Ουίλιαμ και καλύπτει τις επίσημες, φιλανθρωπικές αλλά και ιδιωτικές δραστηριότητες του ίδιου, της Κέιτ Μίντλετον και των τριών παιδιών τους. Ιδρύθηκε το 1337 από τον βασιλιά Εδουάρδο Γ' με σκοπό τη διασφάλιση πόρων για τους εκάστοτε διαδόχους του θρόνου. Γεωγραφικά, το Δουκάτο εκτείνεται σε περίπου 205 τετραγωνικά μίλια γης σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, καλύπτοντας περισσότερες από 20 κομητείες.

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σχεδιάζει να πουλήσει το 20% των εκτάσεων του Δουκάτου μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. Στόχος του είναι να επενδύσει περισσότερα από 670 εκατομμύρια δολάρια σε προγράμματα στέγασης και περιβαλλοντικά έργα. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Times, η στρατηγική του εστιάζει στην κατασκευή προσιτής τοπικής κατοικίας και σε οικολογικές πρωτοβουλίες σε πέντε βασικές περιοχές («heartlands»): την Κορνουάλη, το Ντάρτμουρ, τα νησιά Σίλι, την περιοχή του Μπαθ και το Κένινγκτον.

«Υπάρχουν τόσα πολλά καλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε», ανέφερε ο Ουίλιαμ. «Προσπαθώ να διασφαλίσω ότι δίνω προτεραιότητα σε ζητήματα που πρόκειται να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων που ζουν σε αυτές τις περιοχές».

Η διαδοχή της βασιλικής περιουσίας

Ο βασιλιάς Κάρολος είχε υπό τον έλεγχό του το εύπορο Δουκάτο της Κορνουάλης για 53 ολόκληρα χρόνια, έχοντας αναλάβει τα ηνία του το 1969, όταν έκλεισε τα 21 του έτη. Παρέδωσε τη διαχείριση στον Ουίλιαμ τον Σεπτέμβριο του 2022, μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' σε ηλικία 96 ετών.

Με την άνοδό του στον θρόνο, ο Κάρολος ξεπέρασε την προσωπική οικονομική ισχύ της εκλιπούσας μητέρας του, καθώς κληρονόμησε την ιδιωτική της περιουσία, στην οποία περιλαμβάνονται εμβληματικά ακίνητα όπως το Κάστρο Μπαλμόραλ και το Κτήμα Σάντριγχαμ. Την περίοδο του θανάτου της, οι αναφορές εκτιμούσαν την προσωπική περιουσία της βασίλισσας Ελισάβετ μεταξύ 489 και 568 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: newsbomb.gr