Θετική για την διεξαγωγή του «Π. Γιαννακόπουλος» στο ανοιχτό ΟΑΚΑ η ΠΑΕ Παναθηναϊκός!

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι απόλυτα θετική στην διεξαγωγή του τουρνουά «Π. Γιαννακόπουλος» στο ανοιχτό ΟΑΚΑ και θα ζητήσει κλειδάριθμο για να παίζει εκτός έδρας εκείνες τις ημέρες.

Η «Magic Euroleague» του SDNA αποκάλυψε πως πρόθεση του Παναθηναϊκού είναι ο τελικός του φετινού τουρνουά «Π. Γιαννακόπουλος» να διεξαχθεί στο ανοιχτό ΟΑΚΑ, παρουσία 70-75 χιλ. θεατών, δημιουργώντας μοναδικές εικόνες που θα κάνουν τον γύρο του πλανήτη.

Η ανταπόκριση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός (που θα χρησιμοποιεί την επόμενη σεζόν το Ολυμπιακό Στάδιο) είναι απόλυτα θετική, αφού οι «πράσινοι» θα είναι συμπαραστάτες σε κάθε κίνηση που συμβάλει στην ανάδειξη, την συσπείρωση των τμημάτων και την εξάπλωση του μεγαλείου του λαού του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, το «Τριφύλλι» είναι θετικά διακείμενο να ζητήσει κλειδάριθμο στην κλήρωση του Πρωταθλήματος, ώστε στις 19-20 Σεπτεμβρίου να αγωνίζεται εκτός έδρας και να είναι ελεύθερο το γήπεδο για αυτή την μεγάλη γιορτή.