Θρίλερ στην Ταϊλάνδη: 17χρονη βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα – Χειροπέδες σε Αυστραλό στο αεροδρόμιο

Στη σύλληψη ενός 46χρονου Αυστραλού υπηκόου προχώρησαν οι αρχές της Ταϊλάνδης, ως βασικού υπόπτου για τη στυγερή δολοφονία μιας 17χρονης, η σορός της οποίας εντοπίστηκε κλεισμένη μέσα σε βαλίτσα.

Ο ύποπτος ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο διεθνές αεροδρόμιο Suvarnabhumi της Μπανγκόκ, την ώρα που επιχειρούσε να αγοράσει εισιτήριο για να διαφύγει στο Περθ της Αυστραλίας. Σύμφωνα με δηλώσεις στελέχους της αστυνομίας της Παταγιά στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο 46χρονος τέθηκε υπό κράτηση αμέσως μετά την ανάκριση, αν και ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες.

Το βίντεο-ντοκουμέντο και ο εντοπισμός της σορού

Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του αναλύοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας. Σε βίντεο-ντοκουμέντο, ο Αυστραλός διακρίνεται να μπαίνει σε κτίριο του τουριστικού θερέτρου της Παταγιά μαζί με τη 17χρονη Ταϊλανδέζα, τη νύχτα της περασμένης Τετάρτης προς Πέμπτη. Λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος άνδρας καταγράφεται να βγαίνει από το κτίριο ολομόναχος, μεταφέροντας με δυσκολία μια μεγάλη μαύρη βαλίτσα, την οποία τοποθέτησε στο πίσω μέρος ενός σκούτερ.

Την επόμενη ημέρα, αστυνομικοί εντόπισαν τη βαλίτσα πεταμένη δίπλα σε σιδηροδρομικές γραμμές. Στο εσωτερικό της βρέθηκε η σορός της άτυχης κοπέλας, η οποία έφερε εμφανή τραύματα, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Pattaya News.

Οι αστυνομικές αρχές αναμένουν τώρα τα επίσημα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και τα εργαστηριακά ευρήματα, προκειμένου να απαγγείλουν στον 46χρονο βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία, απαγωγή ανηλίκου με σεξουαλικό κίνητρο και απόκρυψη πτώματος.

Πηγή: newsbomb.gr