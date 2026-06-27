Αποχαιρέτισε τον Παμλίδη η Καλαμάτα: «Καλή συνέχεια, αρχηγέ!»

Η Καλαμάτα είπε το δικό της αντίο στον Γιώργο Παμλίδη, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Νίκη Βόλου.

Αναλυτικά:

Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που περνούν από μια ομάδα και υπάρχουν εκείνοι που αφήνουν το αποτύπωμά τους.

Σήμερα, η ΠΑΕ Καλαμάτα αποχαιρετά τον αρχηγό της, Γιώργο Παμλίδη.

Ο Γιώργος ήταν ένας εκ των κορυφαίων παικτών που φόρεσαν τη φανέλα της Μαύρης Θύελλας τα τελευταία χρόνια. Αποτέλεσε τον αρχηγό μας σε μια σεζόν ορόσημο, την περσινή, όπου σφραγίστηκε η επιστροφή της Καλαμάτας στην πρώτη κατηγορία μετά από πολλά χρόνια.

Η προσφορά του δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς ή στις αγωνιστικές επιτυχίες, αλλά κυρίως στον χαρακτήρα του και τη σχέση που δημιούργησε με τον κόσμο της ομάδας.

Γιώργο, σε ευχαριστούμε από καρδιάς για όλα όσα πρόσφερες στη Μαύρη Θύελλα. Θα αποτελείς πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας της ομάδας μας.

Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στην καριέρα και τη ζωή σου.

Καλή συνέχεια, αρχηγέ.