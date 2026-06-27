Μόνο νίκη ψάχνουν ΛΔ Κονγκό και Ουζμπεκιστάν, φαβορί το «Χ» στο Αλγερία - Αυστρία

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό χρειάζεται μόνο νίκη για να προκριθεί στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Το ίδιο έχει ανάγκη και το Ουζμπεκιστάν, με λιγότερες ωστόσο πιθανότητες. Η ισοπαλία είναι ένα αποτέλεσμα που οδηγεί την Αλγερία και την Αυστρία στην επόμενη φάση.

Οι 13/15 τελευταίοι αγώνες της ΛΔ Κονγκό έληξαν με Under 2,5 γκολ.

Η ΛΔ Κονγκό έχασε 1-0 από την Κολομβία με γκολ που δέχτηκε στο 76’ και έμεινε έτσι με τον έναν βαθμό από το ματς με την Πορτογαλία. Πλέον χρειάζεται μόνο το τρίποντο για να βρεθεί στους «32» της διοργάνωσης, δεδομένου ότι οι 4 βαθμοί θα τη φέρουν στους 8 καλύτερους τρίτους, αν δεν καταφέρει δηλαδή να προσπεράσει την Πορτογαλία, η οποία θα πρέπει να χάσει από την Κολομβία και να καλυφθούν τα 6 γκολ στη διαφορά τερμάτων ανάμεσά τους. Το Ουζμπεκιστάν με δύο ήττες βρίσκεται στην τελευταία θέση του γκρουπ με -7 συντελεστή στα γκολ. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και με νίκη, είναι απίθανο να καταφέρει να βρίσκεται στους ευνοούμενους τρίτους. Συμπλήρωσε 5 σερί ματς χωρίς νίκη (4 ήττες). Οι Αφρικανοί έχουν δείξει ότι διαθέτουν ένα μαχητικό σύνολο. Η νίκη τους σε συνδυασμό με το Under 3,5 βγάζουν combo με απόδοση για παιχνίδι.

Αν και βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο του αγώνα με την Ιορδανία, η Αλγερία γύρισε το ματς και πήρε το τρίποντο που αυξάνει τις πιθανότητες πρόκρισής της στα νοκ άουτ. Για να τα καταφέρει της αρκεί και το «Χ» σήμερα, δεδομένου ότι με μόνο τρεις ομίλους να εκκρεμούν, οι 4 βαθμοί οδηγούν οριστικά πλέον στους «32» της διοργάνωσης. Να σημειώσουμε ότι οι 10/11 που ξεκίνησαν με την Ιορδανία παίζουν στην Ευρώπη -ο αρχηγός Μαρέζ αγωνίζεται στη σαουδαραβική Αλ Άχλι- ενώ οι 9/11 έχουν γεννηθεί σε ευρωπαϊκή χώρα, οι περισσότεροι στη Γαλλία. Η Αυστρία ευνοείται επίσης με «Χ», καθώς θα τερματίσει στη 2η θέση. Μόνο με ήττα θα είναι επίφοβο το μέλλον της στην διοργάνωση, καθώς οι 3 βαθμοί δεν είναι βέβαιο αν θα αποδειχθούν αρκετοί για να συνεχίσει στα νοκ άουτ. Νίκησε σε 10/13 πιο πρόσφατους αγώνες της, έχοντας ηττηθεί μόνο από Ρουμανία και Αργεντινή. Στη σύνθεσή της βλέπουμε παίκτες από Μπάγερν, Ρεάλ, Αϊντχόφεν, Ντόρτμουντ, Σάλτσμπουργκ μεταξύ άλλων.

Αλγερία και Αυστρία θα περάσουν στην επόμενη φάση και με ισοπαλία, η οποία θα ήταν έτσι και αλλιώς ένα αρκετά πιθανό αποτέλεσμα σύμφωνα με τα όσα έχουμε δει από τις δύο ομάδες ως τώρα στο γήπεδο.

170. ΛΔ ΚΟΝΓΚΟ - ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 1&U 3,5 2,30

171. ΑΛΓΕΡΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ X 2,20