Ολυμπιακός: Στις 15:45 στην Αθήνα ο Πόποβιτς

Ο Μπάλσα Πόποβιτς φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Την τριάδα των γκολκίπερ του για τη νέα σεζόν κλείνει ο Ολυμπιακός, καθώς έρχεται σήμερα στην Αθήνα ο Μπάλσα Πόποβιτς για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει.

Ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας αναμένεται να προσγειωθεί στο «Ελ. Βενιζέλος» στις 15:45 και στη συνέχεια θα μεταβεί με τους ανθρώπους των «ερυθρόλευκων» για τα περαιτέρω.

Ο Πόποβιτς θα αποτελέσει τον δεύτερο γκολκίπερ πίσω από τον Κωνσταντή Τζολάκη, που λογίζεται ως η βασική λύση, ενώ η τριάδα συμπληρώνεται με τον Δημήτρη Στουρνάρα, που ανακοινώθηκε χθες.