Σίνερ: «Έκανα μεγάλες προπονήσεις, χωρίς διαλείμματα»

Περιορισμένη χρονικά ήταν η συνέντευξη τύπου του Γιάνικ Σίνερ στο Wimbledon, λόγω της διαμαρτυρίας μερίδας παικτών για τα prize money στα Grand Slams. AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

O κάτοχος του τίτλου δεν θέλησε να πει πολλά πράγματα για το θέμα, όμως παραδέχτηκε ότι είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. «Πιστεύω ότι τα πράγματα βελτιώνονται, παρόλο που δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο να είμαστε 100% ικανοποιημένοι. Ταυτόχρονα, έχουμε διαπιστώσει πρόοδο. Και πάλι, δεν πρόκειται για τα χρήματα — ή τουλάχιστον όχι μόνο για τα χρήματα. Είναι ολόκληρο το πλαίσιο που λαμβάνουμε υπόψη, με την ευημερία και όλα τα υπόλοιπα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο γνώρισε οδυνηρή ήττα στον δεύτερο γύρο του Roland Garros και η εικόνα που έδειξε στο γήπεδο, χτύπησε «καμπανάκι». «Κάναμε γενικές εξετάσεις για να δούμε πώς ήμουν από πλευράς υγείας, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι όλα είναι καλά με το σώμα μου, και είναι. Όλες οι εξετάσεις ήταν πραγματικά πολύ καλές. Παρόλα αυτά, είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι χρειάζεται να προπονούμαστε σε πιο ζεστές συνθήκες. Νιώθω ότι παντού όπου αγωνιζόμαστε θα κάνει πολύ ζέστη. Κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο ζεστό. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ταυτόχρονα, είμαι ευχαριστημένος με τη δουλειά που κάνουμε. Προσπαθούμε να βελτιωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μετά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον».

Ο 24χρονος Ιταλός, μάλιστα, έκανε και αλλαγές στην προετοιμασία του, όπως ανέφερε στη συνέντευξη τύπου στα ιταλικά: «Δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ για το τι ακριβώς αλλάξαμε, όμως τροποποιήσαμε λίγο τη φυσική προετοιμασία. Κάναμε μια πολύ μεγαλύτερη σε διάρκεια προπόνηση, τόσο στο γυμναστήριο όσο και στο γήπεδο, όλα μαζί και χωρίς διαλείμματα, ώστε να νιώσω όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά που ίσως αισθανόμουν μέσα στο παιχνίδι, υπό συνθήκες μεγάλης κόπωσης. Τώρα θα δούμε πώς θα αντιδράσω στον αγώνα και μετά βλέπουμε».

Ο Σίνερ θα ανοίξει το πρόγραμμα στο Centre Court τη Δευτέρα (29/6) και θα βρει απέναντί του τον Μιομίρ Κετσμάνοβιτς.