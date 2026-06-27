Μεσίνα για Ομπράντοβιτς: «Ο καταλληλότερος για να ηγηθεί του Παναθηναϊκού αυτή την στιγμή»

Ετόρε Μεσίνα και Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρέθηκαν στο Βελιγράδι για το 25ο προπονητικό συνέδριο «Ντούσαν Ίβκοβιτς» και ο Ιταλός σχολίασε την επιστροφή του δεύτερου στον Παναθηναϊκό.

Ο Μεσίνα ήταν για πολλά χρόνια αντίπαλος του Ζοτς στους ευρωπαϊκούς πάγκους, με τον Ιταλό πλέον να μη συνεχίζει στην Αρμάνι Μιλάνο και να μην έχει κάνει ξεκάθαρο ακόμα αν θα συνεχίσει στο μπάσκετ και από ποιο πόστο.

Κλήθηκε πάντως να απαντήσει σε ερωτήσεις για τον Ομπράντοβιτς και την επανασύνδεσή του με τον Παναθηναϊκό αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Θεωρώ ότι ήταν μια εξαιρετικά έξυπνη κίνηση από την ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού. Ο Ζέλικο θα βοηθήσει τον σύλλογο πάρα πολύ. Απλά, αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καταλληλότερος άνθρωπος και καλύτερος προπονητής για να ηγηθεί αυτής της ομάδας. Για εμάς, τους αντιπάλους του, αυτά είναι σίγουρα κακά μαντάτα! Όμως είμαι χαρούμενος για εκείνον. Είναι το μέρος όπου θέλει να βρίσκεται».

Και πρόσθεσε για την επιστροφή του Ζοτς: «Είναι μια σπουδαία ιστορία που κλείνει με τον πιο όμορφο τρόπο. Μετά από τόσα χρόνια μακριά από τον Παναθηναϊκό, όπου πέτυχε απίστευτα πράγματα, το να έχεις την ευκαιρία να επιστρέψεις και πιθανότατα να κλείσεις εκεί την καριέρα σου... Νομίζω ότι είναι κάτι τεράστιο και μια φανταστική συγκυρία».

Όσο για τη δική του θέση στο μπάσκετ την επόμενη μέρα απάντησε: «Αυτή τη στιγμή δεν έχω ιδέα τι θα κάνω. Ευτυχώς, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δείξει ενδιαφέρον για μένα. Όμως εγώ είμαι διαφορετικός από τον Ζέλικο. Ακόμα προσπαθώ να αποφασίσω αν θέλω να είμαι προπονητής στον πάγκο ή αν θέλω να δουλέψω σε γραφείο, ως στέλεχος διοίκησης».

Ακόμα, για τον τι του άρεσε στο σεμινάριο προπονητικής: «Με εντυπωσίασε μια σκηνή. Πριν δοθούν τα βραβεία στους παλαιότερους προπονητές που έχουν προσφέρει τόσα πολλά στο άθλημα, ο Ζέλικο παρέλαβε μια τιμητική διάκριση. Εκείνη τη στιγμή, όλοι οι νεαροί παίκτες που έκαναν την επίδειξη στο παρκέ σηκώθηκαν, μπήκαν στη σειρά και έδειξαν τεράστιο σεβασμό. Πιστέψτε με, αυτό δεν το βλέπεις παντού. Εδώ στη Σερβία έχετε παράδοση, σέβεστε την ιστορία και τις αναμνήσεις σας, και έχετε αυτή την αίσθηση της ενότητας που είναι το παν».