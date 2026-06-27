Ο Φερστάπεν έδωσε το «1-2» στη Ferrari, ο Ράσελ «έκλεψε» την pole σε αδιανόητο φινάλε!

Μπορεί ο Ολλανδός να είχε άσχημη έξοδο και η Ferrari να πανηγύριζε το «1-2» στο Red Bull Ring με Λεκλέρκ και Χάμιλτον, όμως ο Βρετανός δεν παράτησε την προσπάθειά του, παρά την κίτρινη σημαία και δικαιώθηκε για την 4η φετινή pole position!

Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε μια ανέλπιστη pole position, την 11η στην καριέρα του και πρώτη της Mercedes στην Στυρία της Αυστρίας από το 2020, την στιγμή που οι κίτρινες σημαίες κυμάτιζαν από την έξοδο του Μαξ Φερστάπεν και η Ferrari πανηγύριζε το «1-2»!

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, οι αγωνοδίκες της FIA ενημέρωσαν τον Τότο Βολφ και εκείνος τον Βρετανό οδηγό πως ολοκλήρωσε την προσπάθειά του υπό καθεστώς μίας κίτρινης σημαίας και όχι διπλής που αυτόματα θα έσβηνε τον χρόνο του (1:06.113), πανηγυρίζοντας μια πρωτιά που έδειχνε... Αντονέλι, όμως στη F1 όλα ανατρέπονται.



Στο Q1 η Williams γνώρισε τον αποκλεισμό μαζί με τις Cadillac των Πέρες - Μπότας και φυσικά, τις Aston Martin των Αλόνσο - Στρολ. Η βρετανική ομάδα είδε, ξανά, τους Σάινθ και Άλμπον να μένουν εκτός στο πρώτο κομμάτι των δοκιμαστικών, όπως στην Κίνα.

Η «μάχη» για τη δεκάδα ήταν ανοιχτή, με τον 11ο Γκασλί να «αγγίζει» τον Φερστάπεν, όμως για 41 χιλιοστά του δευτερολέπτου δεν πήρε την πρόκριση. Ο χρόνος του Κολαπίντο σβήστηκε και έπεσε 16ος, ενώ Audi και Haas μπήκαν ανάμεσά τους στις θέσεις 12-15.

Στο Q3 τα πρώτα δείγματα ήταν συναρπαστικά, με τον Χάμιλτον να παίρνει το ρίσκο για έναν γύρο και τους «τιφόζι» να αγωνιούν. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής πήγε στο όριο, πήρε την πρωτιά από τον Αντονέλι και o Λεκλέρκ απάντησε άμεσα για το «1-2»!

Russell and Leclerc on the front row! 😎



The grid is set at the Red Bull Ring 👌#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/3genysCKPK — Formula 1 (@F1) June 27, 2026



Ο Φερστάπεν έμοιαζε διεκδικητής, όμως έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου στον εντός έδρας αγώνα των «Ταύρων», σε ακόμα μία άσχημη στιγμή του, φέτος. Στη Ferrari πίστεψαν πως όλα τελείωσαν, ο Ράσελ όχι και «έκλεψε» την pole position έχοντας εξαιρετικό ρυθμό, παρότι είδε τις κίτρινες σημαίες και στιγμιαία σήκωσε το πόδι από το γκάζι, όπως δήλωσε.

Αύριο (28/6) στις 16:00 ο σπουδαίος αγώνας στο GP Αυστρίας, με τον Αντονέλι να εκκινεί 4ος και να ακολουθούν Φερστάπεν, Νόρις, Πιάστρι, Χάτζαρ, Λόουσον και Λίντμπλαντ.