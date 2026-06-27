«Βλέπει» Νέλι Τζούνιορ Τζόσεφ η ΑΕΚ για τη ρακέτα

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της ΑΕΚ βρίσκεται ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ για τη θέση «5», όπως είχε ειπωθεί στη «Magic Euroleague» του SDNA.

Ένας από τους βασικούς στόχους που εξετάζεται από την Ένωση και τον Ντράγκαν Σάκοτα είναι ο 25χρονος σέντερ από το Μπενίν με ύψος 2,06μ. για την ενίσχυση της φροντ λάιν.

Την περασμένη σεζόν με την ομάδα του Στρασβούργου μέτρησε 12,4 πόντους, 8,4 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ, 61,9% στα δίποντα και 61,7% στις βολές σε 34 αγώνες, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις.

Αυτή ήταν η πρώτη του σεζόν στο επαγγελματικό μπάσκετ, έχοντας φοιτήσει στα κολέγια του Αϊόνα και του Νιου Μέξικο, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να επιθυμεί να τον εντάξει στο δυναμικό της ομάδας του.

Δείτε τον σε δράση στη σεζόν που ολοκληρώθηκε: