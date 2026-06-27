Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Πόποβιτς

Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού έφτασε ο Μπάλσα Πόποβιτς το μεσημέρι του Σαββάτου (27/06).

Την τριάδα των γκολκίπερ του για τη νέα σεζόν κλείνει ο Ολυμπιακός, καθώς έφτασε σήμερα στην Αθήνα ο Μπάλσα Πόποβιτς για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει.

Στο αεροδρόμιο περίμεναν τον 26χρονο κίπερ οι άνθρωποι των Πειραιωτών ώστε να τον παραλάβουν και να πάνε να ολοκληρώσουν και τυπικά το deal, με τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές των συμβολαίων.

Ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας θα αποτελέσει τον δεύτερο γκολκίπερ πίσω από τον Κωνσταντή Τζολάκη, ενώ η τριάδα συμπληρώνεται με τον Δημήτρη Στουρνάρα, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες.