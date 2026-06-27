Τα φιλικά του ΠΑΟΚ αποκλειστικά στην υβριδική του OPEN! (vid)

Η νέα εποχή του ΠΑΟΚ ξεκινά με την ομάδα να συνεχίζει την προετοιμασία της στην Ολλανδία, ενόψει των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων και της προσπάθειας πρόκρισης στους ομίλους του Europa League.

Με νέο προπονητή, ανανεωμένη φιλοσοφία και ξεκάθαρους στόχους για τη νέα σεζόν, ο Δικέφαλος μπαίνει σε μια περίοδο έντονης αγωνιστικής προετοιμασίας, δίνοντας σειρά φιλικών αναμετρήσεων απέναντι σε αξιόλογους αντιπάλους.

Στο πρόγραμμα των φιλικών περιλαμβάνονται παιχνίδια με τις Μπέβερεν, Βέστερλο, ΑΕΚ Λάρνακας και Τβέντε, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικά τεστ για το τεχνικό επιτελείο.

Τα συγκεκριμένα φιλικά προετοιμασίας του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από την υβριδική τηλεόραση του OPEN, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν τη νέα αγωνιστική εικόνα της ομάδας.