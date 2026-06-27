ΜΜΕ Σερβίας για Νίκολιτς: «Χτίζει μια ακόμη πιο δυνατή ΑΕΚ για το Champions League»

Για την πρόθεση του Μάρκο Νίκολιτς να χτίσει μια ακόμη πιο δυνατή ΑΕΚ τη νέα σεζόν, που θα διεκδικήσει την είσοδο της στη League Phase του Champions League, γράφουν στη Σερβία.

Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα sportske , φιλοξενεί αφιέρωμα με όσα πέτυχε πέρυσι η Ένωση υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς και καταγράφει τους στόχους που θέτει ο Σέρβος τεχνικός για το μέλλον και εν όψει της νέας σεζόν.

«Ο Μάρκο Νίκολιτς χτίζει μια ακόμη πιο δυνατή ΑΕΚ για το Champions League», είναι ο τίτλος του άρθρου, ενώ στη συνέχεια οι Σέρβοι αναφέρουν: «Μετά τη Σερβία, την Ουγγαρία, τη Ρωσία και τα Εμιράτα, ο Μάρκο Νίκολιτς συνέχισε τη "συγκομιδή" τροπαίων στην Ελλάδα, όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ ενώ κατέγραψε και εξαιρετικά αποτελέσματα στο Conference League.

Την επόμενη σεζόν θα έχει την ευκαιρία να ανεβάσει την ομάδα του σε υψηλότερο επίπεδο, και αυτό σημαίνει κυρίως ότι θα προσπαθήσει να κερδίσει μια θέση στους ομίλους του Champions League.

Σε αντίθεση με την περασμένη σεζόν, η οποία ξεκίνησε για την ΑΕΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα τέλη Ιουλίου, τώρα με τη συμμετοχή τους στα προκριματικά του Champions League οι Έλληνες θα ξεκινήσουν στις 19 Αυγούστου, οπότε ο Νίκολιτς θα έχει περισσότερο χρόνο να εφαρμόσει όλες τις ιδέες του αυτό το καλοκαίρι και να χτίσει την καλύτερη δυνατή ομάδα.

Η πρώτη μεγάλη ενίσχυση έχει ήδη φτάσει με την απόκτηση του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ ο οποίος αγοράστηκε με 4 εκατ. ευρώ αλλά αυτή η μεταγραφή ήταν μόνο η αρχή.

Σε κάθε περίπτωση, ο Μάρκο Νίκολιτς είναι αρκετά έμπειρος ώστε να γνωρίζει ότι η ομάδα του θα έχει πολύ πιο δύσκολο έργο τη νέα σεζόν, καθώς θα πρέπει να ανταποκριθεί στις ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες των φιλάθλων της ΑΕΚ».