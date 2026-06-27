Πρώτος τίτλος για Νταβίντοβιτς! (vids)

Ο Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα άνοιξε επιτέλους λογαριασμό στο ATP Tour, κατακτώντας το τρόπαιο στη Μαγιόρκα (ATP 250)!

Στον έκτο τελικό της καριέρας του, ο Ισπανός νίκησε τον Αμερικανό Ίθαν Κουίν με 7-6(4), 6-3 και κέρδισε τον τίτλο στο Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships!

«Είναι απίστευτο συναίσθημα να κατακτώ τον πρώτο μου τίτλο έπειτα από πέντε χαμένους τελικούς», δήλωσε μετά τη νίκη του. «Σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη μάχη, εκείνος έπαιξε εκπληκτικά. Στο τάι μπρέικ πίεσα τον εαυτό μου στα όριά του. Στο τέλος ήξερα ότι αυτός ο τίτλος έπρεπε να είναι δικός μου, στην Ισπανία, στην πατρίδα μου, ο πρώτος μου τίτλος. Έπρεπε να είναι δικός μου και πάλεψα πολύ γι' αυτό».

Την περασμένη χρονιά ο Νταβίντοβιτς έφτασε σε τέσσερις τελικούς, συμπεριλαμβανομένων δύο στους οποίους είχε πολλαπλά championship points. Ωστόσο, ο Ισπανός δεν κατάφερε να τα αξιοποιήσει ούτε στο Delray Beach Open, όπου έχασε δύο championship points απέναντι στον Mιομίρ Κετσμάνοβιτς, ούτε στο Washington Open, όπου δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τρία championship points απέναντι στον Άλεξ Ντε Μινόρ.

«Το κοινό ήταν καταπληκτικό. Ένιωσα την αγάπη τους σήμερα», πρόσθεσε στις δηλώσεις του. «Ο τίτλος αυτός είναι εκατό τοις εκατό αφιερωμένος σε αυτούς, στους Ισπανούς που με στήριξαν και με συνόδευσαν σε όλη τη διαδρομή την περασμένη και τη φετινή χρονιά. Ήταν μια δύσκολη, πολύ δύσκολη χρονιά, αλλά και μια πολύ, πολύ καλή χρονιά. Είμαι πολύ χαρούμενος με την απόδοσή μου σήμερα και δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή».

Ο επόμενος σταθμός και για τους δύο παίκτες είναι, φυσικά, το Wimbledon (29/6-12/7).