Χανιά: Συνελήφθη 45χρονη για εμπρησμό από πρόθεση - Έκαψε προσωπικά αντικείμενα σε ξερά χόρτα

Στη σύλληψη μιας 45χρονης αλλοδαπής υπηκόου της Ουκρανίας προχώρησαν στα Χανιά στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/6) στη θέση «Μονή Αγίου Γεωργίου», στην περιοχή Χαρωδιά Μουρνιών, έπειτα από σχετική καταγγελία πολίτη. Στην επιχείρηση εντοπισμού της συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της προανάκρισης, η 45χρονη φέρεται να συγκέντρωσε προσωπικά της είδη και να τους έβαλε φωτιά με γυμνή φλόγα σε σημείο με ξερά χόρτα. Η ενέργειά της αυτή προκάλεσε άμεσο κίνδυνο επέκτασης της πυρκαγιάς, καθώς σε πολύ μικρή απόσταση βρίσκεται δασική έκταση.

Μετά το περιστατικό, η γυναίκα αποχώρησε από το σημείο με αυτοκίνητο που έφερε ουκρανικές πινακίδες κυκλοφορίας. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., εντόπισαν το όχημα στην αυλή σπιτιού στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Η 45χρονη συνελήφθη, παραδέχθηκε την πράξη της και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα μέσω της αυτόφωρης διαδικασίας.

Με αφορμή το συμβάν, το αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δημοσιοποίησε στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του έτους, αναδεικνύοντας την ένταση των ελέγχων. Από τις αρχές του έτους έως σήμερα, έχουν επιβληθεί 480 διοικητικά πρόστιμα, το συνολικό ύψος των οποίων αγγίζει τα 544.579,79 ευρώ.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 126 συλλήψεις με την αυτόφωρη διαδικασία. Από το σύνολο των συλληφθέντων, οι 118 περιπτώσεις αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ενώ οι 8 αφορούν εμπρησμό από πρόθεση. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι τοπικές ανακριτικές υπηρεσίες διατηρούν σε υψηλό επίπεδο την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, συνεχίζοντας τους αυστηρούς ελέγχους για την τήρηση της νομοθεσίας.

Πηγή: ethnos.gr