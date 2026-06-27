Πανελλήνιο Κορασίδων: Στον τελικό της Κυριακής ο Παναθηναϊκός με τον ΟΦΗ

Στον τελικό του Πανελληνίου πρωταθλήματος Κορασίδων προκρίθηκαν Παναθηναϊκός και ΟΦΗ, που θα τεθούν αντιμέτωποι το μεσημέρι της Κυριακής (27/6, 14:30).

Υστερα από συγκλονιστικό σε εξέλιξη παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του 37ου Πανελληνίου Κορασίδων, καθώς επικράτησε του Παναθλητικού με 65-59. Στον μεγάλο τελικό, που ολοκληρώνεται αύριο στη Γέφυρα, προκρίθηκε και ο ΟΦΗ που επιβλήθηκε με 69-63 του ΠΑΟΚ.

Δείτε τα φύλλα αγώνων:

ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 59-65

Δεκάλεπτα: 19-22, 34-35, 45-50, 59-65

Παναθλητικός (Ονάσογλου-Ντίκας): Αγγη, Μπουροπούλου 14(1), Σκούμα 4, Κυναμέα 16(4), Τζιβανάκη, Κουμαρά 6, Ιτόγια 13, Βιντένοβα 6.

Παναθηναϊκός (Μαντζιώρης-Μανωλάκος): Σεφερλή 7(1), Μηλιτσοπούλου 17(1), Τουλούπη 15(1), Παπαευθυμίου 13(4), Πανέρη, Μπερμπεράι 7, Τριανταφυλλίδη Αν., Ρουτζούνη 6.

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 69-63

Δεκάλεπτα: 18-17, 36-41, 50-50, 69-63

ΟΦΗ (Ζερβάκη-Δελατόλας): Ξενάκη 7, Δοκιμάκη Χ. 2, Αλεξάκη 11, Γιακουμάκη, Χαλαμπαλάκη 24(2), Κονσολάκη 8(2), Τζενάκη, Μακράκη 17.

ΠΑΟΚ(Μελετιάδης-Καμπίτση): Τακίδου 2, Παπαϊωάννου, Νικολάου 2, Μπεκίρι 33(4), Αναστάση 2, Μανάβη 16(2), Χαντάβα, Γαβρή, Κανλή 8(2).