Η Μπασκόνια αποχαιρέτησε τον Φόρεστ και άλλους τέσσερις παίκτες της

Παρελθόν από την Μπασκόνια αποτελούν πέντε παίκτες του φετινού της ρόστερ.

Η ομάδα της Βιτόρια ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τους Τρεντ Φόρεστ (οδεύει προς τη Φενέρμπαχτσε), Μαρκίς Νόουελ, Γιουτζίν Ομορούγι, Τζέσε Έντουαρντς και Γκίτις Ραντζεβίτσιους.

Επιχείρηση… εκκαθάριση στην Μπασκόνια που αποχαιρέτησε πέντε παίκτες με σημαντική συνεισφορά στη σεζόν που έκλεισε και που οδήγησαν την ομάδα στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας.

Αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της για την αποχώρηση των πέντε παικτών:

«Η Μπασκόνια τους ευχαριστεί για την προσφορά τους στον σύλλογο, την εξαιρετική τους απόδοση σε μια ιστορική σεζόν για την ομάδα, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και να τους ευχηθεί ό,τι καλύτερο στις μελλοντικές τους προσπάθειες, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά».

Kosner Baskonia agradece a Markquis, Eugene, Gytis y Jesse su contribución al club



Mila esker guztioi! 🔵🔴



🗞️https://t.co/ZIVzcq0NVf pic.twitter.com/IuqfCOBePG — Kosner Baskonia (@Baskonia) June 27, 2026