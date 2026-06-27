Ηράκλειο: Υπέκυψε στα τραύματα της η γυναίκα που αυτοπυροβολήθηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου

Κατέληξε η γυναίκα που αυτοπυροβολήθηκε το πρωί του Σαββάτου (27/6) στις εγκαταστάσεις του σκοπευτηρίου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο. Παρά τη σκληρή μάχη του ιατρικού προσωπικού στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, η 40χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η άτυχη γυναίκα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, φέροντας βαρύτατο τραύμα στον εγκέφαλο και σοβαρές κακώσεις από το βλήμα. Οι γιατροί κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες, όμως η κατάστασή της κρίθηκε μη αναστρέψιμη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα είχε καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη και βρισκόταν στην Κρήτη τις τελευταίες τρεις ημέρες για διακοπές. Το πρωί του Σαββάτου επισκέφθηκε το σκοπευτήριο για να εξασκηθεί στη σκοποβολή. Πριν από το συμβάν, ζήτησε από τον υπεύθυνο της πίστας να απομακρυνθεί, αναφέροντάς του: «Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις». Αμέσως μετά, έστρεψε το όπλο προς το μέρος της και πυροβόλησε.

Κατά την παραλαβή της από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η τραυματίας διατηρούσε τις αισθήσεις της, έχοντας υποστεί αρχικά σοβαρό τραύμα στον λαιμό. Ωστόσο, η υγεία της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση λόγω της εκτεταμένης εγκεφαλικής βλάβης που διαπιστώθηκε στη συνέχεια. Η οικογένειά της ενημερώθηκε αμέσως και ταξίδεψε εσπευσμένα από τη Θεσσαλονίκη για την Κρήτη, χωρίς ωστόσο να προλάβει τη γυναίκα εν ζωή.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, λαμβάνοντας καταθέσεις, προκειμένου να διαπιστωθούν με απόλυτη βεβαιότητα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου, ο οποίος εκτελούσε και χρέη εκπαιδευτή, περιέγραψε στο neakriti.gr τις στιγμές του συμβάντος. Ο ίδιος απέκλεισε το ενδεχόμενο ατυχήματος, τονίζοντας ότι η περίπου 40 ετών γυναίκα ενήργησε με πρόθεση.

Όπως ανέφερε, η παρουσία της στο σημείο ήταν σύννομη: «Μετά τη διεξαγωγή του πρώτου κύκλου των αγωνισμάτων, η κοπέλα ήρθε ως επισκέπτρια. Η νέα νομοθεσία μάς επιτρέπει ακόμη και οι επισκέπτες να συμμετέχουν στις προπονήσεις μας. Κάναμε τη διαδικασία που έπρεπε να κάνουμε».

Στη συνέχεια, την καθοδήγησε στην πίστα για τα βασικά μαθήματα: «Η κοπέλα ανέβηκε μαζί μου. Εγώ είμαι εκπαιδευτής σκοποβολής. Της έδειξα όλο τον απαραίτητο και σωστό τρόπο χρήσης των όπλων».

Κατά τον ίδιο, η συμπεριφορά της δεν προμήνυε τι θα ακολουθούσε: «Επειδή ήμουν από πάνω της, δεν μπορούσα να διακρίνω ότι η κοπέλα είχε κάποιο πρόβλημα. Κάναμε μια μικρή συζήτηση και η κοπέλα φαινόταν απολύτως φυσιολογική».

Ωστόσο, η 40χρονη του ζήτησε να απομακρυνθεί: «Μου ζήτησε να κάνω δύο βήματα πίσω γιατί την... αγχώνω. Ξαναπήγα μπροστά της. Συνέχεια τη βοηθούσα, την παρακολουθούσα. "Φύγε λίγο πίσω... Με αγχώνεις... φύγε λίγο πίσω...", μου είπε».

Η απόσταση αυτή επέτρεψε στη γυναίκα να προχωρήσει στην πράξη της: «Με το που έκανα πίσω έβαλε το όπλο κάτω από το λαιμό της και αυτοκτόνησε».

Αναφορικά με τις φήμες περί τυχαίας εκπυρσοκρότησης, ο εκπαιδευτής δήλωσε κατηγορηματικά: «Τα όπλα δεν εκπυρσοκροτούν από μόνα τους. Μπροστά μου το... έκανε».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του συλλόγου εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και το σοκ των παρευρισκόμενων: «Ο σύλλογός μας έχει πολυετή παρουσία. Έχει 2.000 μέλη. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Δεν έχω δει ποτέ κάποιο αντίστοιχο περιστατικό. Σε ένα τέτοιο περιστατικό δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη σοκαριστεί και να μη φοβηθεί».

Η Αστυνομία έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και εστιάζει τις έρευνές της στο αν ήταν επίσημη αθλήτρια της σκοποβολής και είχε νόμιμο δικαίωμα να πραγματοποιεί βολές ή εάν επρόκειτο για απλή πολίτη-επισκέπτρια, στην οποία δεν επιτρεπόταν να παραχωρηθεί οπλισμός.

Πηγή: ethnos.gr