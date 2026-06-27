Στην Βουλιαγμένη και την επόμενη σεζόν ο Τρούλος

Με το σκουφάκι της Βουλιαγμένης θα αγωνιστεί και την επόμενη σεζόν ο Μπάμπης Τρούλος, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με το σύλλογο του Λαιμού.

Ο 29χρονος περιφερειακός, πρωταθλητής κόσμου το 2017 με την εθνική νέων ανδρών, ξεκίνησε την καριέρα του από το Παλαιό Φάληρο και μεταπήδησε στον ΝΟΒ το καλοκαίρι του 2020. Μετά από μία τριετία στους «μπέμπηδες» και κορυφαία στιγμή την τέταρτη θέση στο Champions League του 2023, ο Τρούλος υπέγραψε στον Απόλλωνα Σμύρνης, για να επιστρέψει στη Βουλιαγμένη το περασμένο καλοκαίρι. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο έμπειρος πολίστας σημείωσε 46 γκολ σε 28 αγώνες πρωταθλήματος με τον ΝΟΒ, που τερμάτισε στην τέταρτη θέση της Waterpolo League.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα παραμείνω για ακόμη μία χρονιά στη Βουλιαγμένη. Είναι μια ομάδα που έχει πάντα υψηλούς στόχους και λειτουργεί σε επαγγελματικό επίπεδο. Θα προσπαθήσω για το καλύτερο, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της» δήλωσε ο Τρούλος.