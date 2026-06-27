Χάνει το υπόλοιπο του Μουντιάλ ο Χίεν

Χωρίς τον Ισάκ Χίεν θα πορευθεί στη συνέχεια του Μουντιάλ η εθνική Σουηδίας, καθώς ο διεθνής αμυντικός τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο στον αγώνα με την Ιαπωνία (1-1) και θα χάσει το υπόλοιπο της διοργάνωσης.

Οι Σκανδιναβοί θα αντιμετωπίσουν τη Γαλλία στη φάση των «32», ωστόσο ο σέντερ μπακ της Αταλάντα δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του τεχνικού της εθνικής Σουηδίας, Γκρέιαμ Πότερ.

«Ο Ισάκ υπέστη έναν τραυματισμό στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο σε τέτοιο βαθμό που δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει περαιτέρω στο Παγκόσμιο Κύπελλο» δήλωσε ο γιατρός της εθνικής ομάδας, Γιόνας Βέρνερ, και συμπλήρωσε: «Θα επιστρέψει στο σύλλογό του και ο τραυματισμός σημαίνει ότι θα μείνει μακριά από το ποδόσφαιρο για κάποιο χρονικό διάστημα».

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