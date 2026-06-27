Πάει πίσω του Γένσεν, ολοταχώς για αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός

Η περίπτωση του Ματίας Γένσεν δεν βρίσκεται αυτή την στιγμή στο «κάδρο» για τον Παναθηναϊκό, που προχωράει άμεσα και για αριστερό μπακ.

Το «Τριφύλλι» συνέχισε το μεταγραφικό του... ντεμαράζ με την απόκτηση του Έλμιν Ράστοντερ, που θα υπογράψει το συμβόλαιό του την Δευτέρα, ενώ το ίδιο θα συμβεί και με τον Στέφαν Ντε Φράι.

Από εκεί και πέρα, εδώ κι αρκετό καιρό βρίσκεται στο προσκήνιο η υπόθεση του Ματίας Γένσεν, όμως ο διεθνής Δανός χαφ αυτή την στιγμή δεν βρίσκεται στο «κάδρο» για τον σύλλογο, αφού η υπόθεσή του δεν είναι ένα ζήτημα που μπορεί να χειριστεί ή να αποφασίσει μόνος του ο πρόεδρος του «Τριφυλλιού».

Έτσι, μετά τις υπογραφές των Ντε Φράι και Ράστοντερ, το βάρος θα πέσει στην απόκτηση αριστερού μπακ, με το SDNA να σας έχει ενημερώσει πως ο βασικός στόχος είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, με τον Στέφανο Κοτσόλη να έχει φέρει σε πολύ καλό σημείο την υπόθεσή του.