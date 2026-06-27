Ο Πρόεδρος της Λ.Δ. Κονγκό στο πλευρό της εθνικής ενόψει του «τελικού» με το Ουζμπεκιστάν

Η εθνική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό χρειάζεται νίκη στον αγώνα με το Ουζμπεκιστάν στην Ατλάντα, στην προσπάθεια που καταβάλλει για πρόκριση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το αφρικανικό συγκρότημα εμφανίζεται για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 1974, όταν η χώρα ήταν γνωστή ως Ζαΐρ, και ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Φέλιξ Τσισεκέντι, «ανέβασε» σήμερα στο λογαριασμό της προεδρίας στο X (σ.σ. πρώην Twitter) ένα παθιασμένο μήνυμα στήριξης των διεθνών, προκειμένου να τους εμψυχώσει ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης. Σε αυτό γράφει:

«Αυτή η συνάντηση δεν είναι απλά ένα ποδοσφαιρικό ματς. Είναι μια στιγμή εθνικής ενότητας, μια στιγμή που ένας ολόκληρος λαός θα κοιτάξει προς την ίδια κατεύθυνση, με το ίδιο πάθος, την ίδια ελπίδα και την ίδια αγάπη για τη σημαία. Αυτό το Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026 (σ.σ. ο αγώνας διεξάγεται τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 02:30 ώρα Ελλάδας), στην Ατλάντα, δεν θα είστε μόνοι. Πίσω σας, θα υπάρχουν περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Κονγκολέζοι - οι οικογένειές μας, οι νέοι μας, οι ηλικιωμένοι μας, οι επαρχίες μας, η διασπορά μας, οι υποστηρικτές μας, οι στρατιώτες μας, οι εργαζόμενοί μας, τα παιδιά μας - όλοι ενωμένοι πίσω σας. Καλώ, λοιπόν, όλο τον λαό του Κονγκό να κινητοποιηθεί, με ενότητα, πάθος και υπευθυνότητα, για να οδηγήσουμε τις λεοπαρδάλεις μας (σ.σ. το προσωνύμιο της εθνικής ομάδας) προς τη νίκη που όλοι ελπίζουμε».

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει ένα βαθμό μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές στον 11ο όμιλο του Μουντιάλ, καθώς απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Πορτογαλία στην πρεμιέρα, ενώ ηττήθηκε 1-0 από την Κολομβία. Έτσι, το αφρικανικό συγκρότημα πρέπει να νικήσει το Ουζμπεκιστάν για να συνεχίσει στη διοργάνωση.

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