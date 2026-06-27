Στενά του Ορμούζ: Επλήγη δεύτερο δεξαμενόπλοιο – Το Μπαχρέιν καταδίκασε την επίθεση drones

⁠Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε πως επλήγη από ένα βλήμα άγνωστης προέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, έγινε σήμερα γνωστό από τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Το τάνκερ υπέστη ζημιές στη γέφυρά του, όμως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν φαίνεται να προκλήθηκε περιβαλλοντική ζημιά, πρόσθεσε η UKMTO.

Μπαχρέιν καταδικάζει την επίθεση ιρανικών drones

Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε σήμερα πως στοχοθετήθηκε από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κατηγορώντας την Τεχεράνη για «υπονόμευση των ειρηνευτικών προσπαθειών», μετά τις πρώτες ανταλλαγές πληγμάτων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας στα μέσα Ιουνίου.

Σε δελτίο Τύπου, το υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν καταδίκασε τη «στοχοποίηση της επικράτειάς του τα ξημερώματα του Σαββάτου από ιρανικά ντρόουν, ως κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του», «επιρρίπτοντας την πλήρη ευθύνη για την υπονόμευση των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Τεχεράνη».

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Τεχεράνης, ανακοίνωσαν το Σάββατο πως επιτέθηκαν σε αμερικανικές θέσεις της περιοχής του Κόλπου, έπειτα από αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικό έδαφος.

Πηγή: newsbomb.gr