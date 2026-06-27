Παναθηναϊκός: Η πιο κουραστική προπόνηση και το μπάρμπεκιου μέσα από τα... μάτια του Τετέι (vid)

Η πιο σκληρή προπόνηση στην Ολλανδία και το μπάρμπεκιου που απόλαυσαν οι ποδοσφαιριστές και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού στο Άπελντορν, μέσα από τα... μάτια του Ανδρέα Τετέι.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός συνεχίζει την δουλειά στην Ολλανδία, με το χτεσινό πρόγραμμα να είναι αρκετά απαιτητικό, κάτι που παραδέχτηκαν -σχεδόν- όλοι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Πού; Στο νέο βίντεο που δημοσίευσε το «Τριφύλλι» με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τετέι, στο οποίο υπάρχουν πλάνα και από το μπάρμπεκιου που έλαβε χώρα μετά την προπόνηση και το οποίο άπαντες ευχαριστήθηκαν στον μέγιστο βαθμό.

Μέσα από τα vlogs αυτά ο Παναθηναϊκός βάζει τον κόσμο του στο κλίμα της ομάδας και δείχνει το άψογο κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό του συλλόγου.

Δείτε το βίντεο: