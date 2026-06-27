Η αυλαία των ομίλων πέφτει, τα νοκ άουτ αρχίζουν με 1UP* και μοναδικά έπαθλα έως 1.000.000€*!

Το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της φάσης των ομίλων και οι τελευταίες εκκρεμότητες πριν από τα νοκ άουτ αναμένεται να λυθούν σε μία βραδιά γεμάτη ένταση και συγκινήσεις.

Με την πρόκριση να κρίνεται στις λεπτομέρειες, κάθε γκολ, κάθε βαθμός και κάθε αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει τα ζευγάρια της επόμενης φάσης, εκεί όπου πλέον δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες.

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Παναμάς – Αγγλία: Τα "Τρία Λιοντάρια" ψάχνουν την πρωτιά

Η Αγγλία θέλει να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο τη φάση των ομίλων απέναντι στον Παναμά και να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή θέση ενόψει των νοκ άουτ.

Ο Χάρι Κέιν, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ και ο Φιλ Φόντεν παραμένουν τα μεγάλα όπλα των Άγγλων, που γνωρίζουν πως πλέον κάθε παιχνίδι χτίζει ψυχολογία για τη συνέχεια.

Κροατία – Γκάνα: Όλα για την πρόκριση

Ένα από τα πιο αμφίρροπα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής.

Η Κροατία θέλει να αξιοποιήσει την εμπειρία της, ενώ η Γκάνα έχει αποδείξει ότι μπορεί να βάλει δύσκολα σε οποιονδήποτε αντίπαλο.

Με φόντο τα νοκ άουτ, το παραμικρό λάθος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Κολομβία – Πορτογαλία: Ντέρμπι κορυφής στον Κ’ Όμιλο

Από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν σε ολόκληρη την τελευταία αγωνιστική.

Η Κολομβία του Λουίς Ντίας και η Πορτογαλία των Μπρούνο Φερνάντες και Ραφαέλ Λεάο συγκρούονται με στόχο την πρώτη θέση του ομίλου.

Δύο ομάδες που έχουν δείξει υψηλό επίπεδο μέχρι στιγμής και φιλοδοξούν να μπουν στα νοκ άουτ με φόρα.

ΛΔ Κονγκό – Ουζμπεκιστάν: Η τελευταία ευκαιρία

Η πρώτη συμμετοχή του Ουζμπεκιστάν σε Παγκόσμιο έχει ήδη γράψει ιστορία, ενώ η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θέλει να ολοκληρώσει με θετικό τρόπο την παρουσία της στη διοργάνωση.

Ένα παιχνίδι όπου το κίνητρο και το πάθος αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν.

🔥 1UP* στην Αυστρία απέναντι στην Αλγερία!

Η τελευταία αγωνιστική του Ι’ Ομίλου φέρνει μία αναμέτρηση με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς η Αυστρία αντιμετωπίζει την Αλγερία σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Οι Αυστριακοί έχουν παρουσιάσει εξαιρετικό πρόσωπο στη διοργάνωση και θέλουν να ολοκληρώσουν ιδανικά τη φάση των ομίλων, απέναντι σε μία Αλγερία που θα διεκδικήσει μέχρι τέλους τις πιθανότητές της.

Και επειδή κάθε ημέρα του Παγκοσμίου έχει τη δική της ξεχωριστή προσφορά, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο 1UP* για νίκη της Αυστρίας.

👉 Αν η Αυστρία προηγηθεί με 1 γκολ διαφορά σε οποιοδήποτε σημείο της αναμέτρησης, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις το τελικό αποτέλεσμα.

Με τις Super αποδόσεις* και το 1UP*, μία από τις πιο κρίσιμες αναμετρήσεις της τελευταίας αγωνιστικής αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Ιορδανία – Αργεντινή: Όλα τα βλέμματα στον Μέσι

Η Αργεντινή έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση, όμως θέλει να ολοκληρώσει ιδανικά τη φάση των ομίλων απέναντι στην Ιορδανία.

Ο Λιονέλ Μέσι, που συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Παγκόσμιο, θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο, την ώρα που Αλγερία και Αυστρία θα παλέψουν μέχρι το τελευταίο λεπτό για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Και αμέσως μετά… αρχίζουν τα νοκ άουτ!

Η δράση δεν σταματά. Το βράδυ της Κυριακής κάνει σέντρα η φάση των "32", με την αναμέτρηση Νότια Αφρική – Καναδάς να ανοίγει την αυλαία των αγώνων χωρίς αύριο. Από εδώ και πέρα, κάθε λάθος μπορεί να σημάνει αποκλεισμό και κάθε νίκη οδηγεί ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο όνειρο.

Αυτό το Παγκόσμιο και με SuperSocial!

Το Παγκόσμιο είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το SuperSocial της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Super Predictor: Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Παγκόσμιο

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Με το Super Predictor της Superbet, κάθε αγωνιστική αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μπορείς να προβλέψεις τους αγώνες του Παγκόσμιο, να συγκεντρώσεις βαθμούς και μπεις στη μάχη της κορυφής απέναντι σε χιλιάδες άλλους παίκτες.

Και η Super ΤΡΙΛΙΖΑ μοιράζει μέχρι και €1.000.000*!

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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