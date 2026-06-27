Τηλεφωνική απάτη στο Καστρί Θεσπρωτίας – 86χρονη έχασε περισσότερα από 180.000 ευρώ

Μια ολόκληρη περιουσία έχασε από επιτήδειους μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης, καθώς κατάφεραν να της αποσπάσουν περισσότερα από 180.000 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η παθούσα, άγνωστος την πήρε τηλέφωνο και της συστήθηκε ως λογιστής. Της είπε, ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί άμεσα αλλαγή νομίσματος, αντίστοιχη με τη μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ κι ότι έπρεπε να αντικαταστήσει όλα τα χαρτονομίσματα που είχε στην κατοχή της.

Οι επιτήδειοι φέρονται να κράτησαν τη γυναίκα στη γραμμή, δίνοντάς της συνεχώς οδηγίες και πείθοντάς την πως επρόκειτο για απολύτως νόμιμη και επείγουσα διαδικασία.

Της ζήτησαν να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα που είχε στο σπίτι, να τα τοποθετήσει σε μία σακούλα, να κλείσει τα παράθυρα και να αφήσει τη σακούλα στην αυλή, όπου – όπως της είπαν – θα περνούσε αρμόδιο πρόσωπο για να τα παραλάβει. Η 86χρονη ακολούθησε τις οδηγίες, με αποτέλεσμα συνεργός των δραστών να παραλάβει τη σακούλα με τα χρήματα και να εξαφανιστεί.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: newsbomb.gr