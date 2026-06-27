Ηράκλειο: Νεκρή η γυναίκα που τραυματίστηκε από πυροβολισμό σε σκοπευτήριο - Πιθανή η αυτοχειρία

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για εκπυρσοκρότηση όπλου, ωστόσο, σύμφωνα με διασώστες του ΕΚΑΒ, η νεαρή κοπέλα, η οποία έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, φέρεται να προχώρησε στο απονενοημένο διάβημα στρέφοντας το όπλο στον εαυτό της.
Η κοπέλα, έλαβε το όπλο για να πραγματοποιήσει βολή. Λίγες στιγμές πριν από το συμβάν, φέρεται να είπε στον υπεύθυνο της πίστας: «Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις». Αμέσως μετά, έστρεψε το όπλο προς το μέρος της κι αυτοπυροβολήθηκε, όπως μεταδίδει η neakriti.
Η κοπέλα έφερε σοβαρό τραύμα στον λαιμό και παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία. Κατά την παραλαβή της από το ασθενοφόρο είχε επαφή με το περιβάλλον, ωστόσο η κατάστασή της κρίθηκε εξαιρετικά κρίσιμη. Διακομίστηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των τοπικών μέσων δυστυχώς κατέληξε.
Πηγή: newsbomb.gr