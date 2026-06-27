Ράλι Ακρόπολις: Ο Neuville πραγματοποιεί μια κούρσα «δήλωση» και διευρύνει τη διαφορά στη γενική

Ο Thierry Neuville απαντά με τον ταχύτερο χρόνο στην ΕΔ10, αυξάνοντας τη διαφορά του από τον Sebastien Ogier στα 6,3 δλ.

Ο Adrien Fourmaux παραμένει τρίτος γενικής κατάταξης, ενώ ο Elfyn Evans ανεβαίνει 6ος, αφήνοντας πίσω του τον Martin Sesks.

#33 Elfyn EVANS - Scott MARTIN

«Δύσκολη νέα ειδική, δύσκολο να βρεις ρυθμό. Το τέλος είναι επίσης απαιτητικό με τις μικτές συνθήκες. Προσπαθούμε για το καλύτερο».

#18 Takamoto KATSUTA - Aaron JOHNSTON

«Απαιτητική ειδική, δύσκολη στο δάσος. Έχανα αρκετά το πίσω μέρος, σε σημείο που νόμιζα πως είχαμε πρόβλημα. Όλα καλά».

#99 Oliver SOLBERG - Elliott EDMONDSON

«Γλιστρούσε πολύ, δεν είχα καθόλου αυτοπεποίθηση. Ήταν λασπωμένη σε κάποια σημεία. Αύριο μπορούμε να πάρουμε κάποιους βαθμούς. Δοκιμάζουμε πράγματα με το αυτοκίνητο».

#5 Sami PAJARI - Marko SALMINEN

«Μια αργή στροφή ήταν πολύ λασπωμένη και το αυτοκίνητο έκανε τετ-α-κε. Όλα καλά».

#1 Sébastien OGIER - Vincent LANDAIS

«Επικεντρωνόμαστε σε εμάς. Καθαρές γραμμές, χωρίς λάθη. Θα μπορούσαμε να πιέσουμε περισσότερο, αλλά δεν θέλαμε να ρισκάρουμε κάποιο κλατάρισμα. Θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε το πλάνο μας».

#16 Adrien FOURMAUX - Alexandre CORIA

«Ήταν λάθος στις σημειώσεις, το έσωσα. Μετά έκοψα ταχύτητα. Ήταν διασκεδαστική ειδική πάντως».

#11 Thierry NEUVILLE - Martijn WYDAEGHE

«Ήταν καλή ειδική. Προσπαθήσαμε να έχουμε καλό ρυθμό από την αρχή. Αλλά είναι απαιτητική, δεν ήμουν απόλυτα σίγουρος με τα φρένα, είναι νέα ειδική με νέες σημειώσεις. Όλοι προσέχουμε τα αυτοκίνητα και τα ελαστικά. 10 δλ. πάνω, 10 δλ. κάτω δεν κάνουν σοβαρή διαφορά εδώ».

#95 Jon ARMSTRONG - Shane BYRNE

«Είναι δύσκολη στην αρχή, σαν στεγνή βρετανική ειδική, καθαρίσαμε πολύ το δρόμο, δεν είχαμε πρόσφυση. Στο δάσος είχε λάσπες, αλλά τα καταφέραμε».

#6 Daniel SORDO - Cándido CARRERA

«Στο δάσος ήταν δύσκολη, γλιστράει όλη η ειδική. Σε τυφλώνει σε πολλά σημεία ο ήλιος και δεν μπορείς να δεις τις λάσπες. Δεν ήταν εύκολο».

#55 Joshua MCERLEAN - Eoin TREACY

«Προσπαθήσαμε να προφυλάξουμε τα ελαστικά, έχουμε μια ειδική ακόμη. Ήταν απαιτητική η ειδική με τις λάσπες. Είναι μεγάλο ράλλυ, πολλά μπορούν να συμβούν».

#22 Mārtiņš SESKS - Renārs FRANCIS

«Δεν ξέρω τι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά. Είναι περίεργο».

#9 Jourdan SERDERIDIS - Frédéric MICLOTTE

«Στο δάσος έχει δύσκολα σημεία, καθαρίσαμε αρκετά το δρόμο, ωραία ειδική».