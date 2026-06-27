Χανιά: Επίσημα στο τιμόνι ο Νιόπλιας

Ο Νίκος Νιόπλιας είναι και τυπικά ο νέος προπονητής των Χανίων, αναλαμβάνοντας να χτίσει μια ομάδα από τη Γ' Εθνική, για την επιστροφή στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Αναλυτικά:

Τα Χανιά City FC ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νίκο Νιόπλια, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Ο Νίκος Νιόπλιας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, με σπουδαία διαδρομή τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής, έχοντας συνδέσει το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο.

Γεννημένος στην Κοζάνη στις 17 Ιανουαρίου 1965, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την τοπική ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας του, πριν μεταγραφεί στον ΟΦΗ το 1982. Με τη φανέλα της κρητικής ομάδας έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία, αποτελώντας μέχρι σήμερα τον ποδοσφαιριστή με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου, με συνολικά 467 εμφανίσεις.

Με τον ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας τη σεζόν 1986-87, αγωνίστηκε σε ακόμη έναν τελικό Κυπέλλου το 1990, ενώ υπήρξε βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα το 1986, σε μία από τις πιο λαμπρές περιόδους της ιστορίας του συλλόγου.

Το 1993 πραγματοποίησε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, όπου συνέχισε την επιτυχημένη πορεία του, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα Ελλάδας (1994-95, 1995-96) και δύο Κύπελλα Ελλάδας, ενώ αγωνίστηκε και στο UEFA Champions League με το «τριφύλλι».

Το 1996 επέστρεψε στον ΟΦΗ, όπου φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και παρέμεινε μέχρι το 2002, πριν ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Χαλκηδόνα το 2004.

Παράλληλα, υπήρξε διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, καταγράφοντας 44 συμμετοχές και συμμετέχοντας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ακολούθησε με επιτυχία την προπονητική. Ξεκίνησε από τις μικρές εθνικές ομάδες, οδηγώντας την Εθνική Νέων στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2007 στην Αυστρία, ενώ είχε προηγηθεί και η πολύ καλή παρουσία στο EURO Νέων του 2005.

Ακολούθησε η ανάληψη της Εθνικής Ελπίδων και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός, με τον οποίο κατέκτησε το νταμπλ της σεζόν 2009-10 ως προπονητής.

Στη συνέχεια εργάστηκε στην Εθνική Κύπρου, στον Ατρόμητο, στον ΟΦΗ σε διάφορους ρόλους, αλλά και στον Λεβαδειακό, ενώ συνολικά μετρά 205 αγώνες ως πρώτος προπονητής, με 95 νίκες, 47 ισοπαλίες και 63 ήττες.

Η παρουσία του Νίκου Νιόπλια στα Χανιά σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον σύλλογο, με στόχο τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας με ταυτότητα, πλάνο και φιλοδοξίες.

Καλωσορίζουμε τον Νίκο Νιόπλια στην μεγάλη μας οικογένεια και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα με την ομάδα μας.