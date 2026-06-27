Λουτσέσκου: «Μαζί με τον Ιβάν Σαββίδη ζήσαμε επτά χρόνια φανταστικών αναμνήσεων» (vid)

Εξομολόγηση Ραζβάν Λουτσέσκου μέρος 2ο στη Foxbet και τον Κυριάκο Κυριάκο, με τον πρώην τεχνικό του ΠΑΟΚ να περιγράφει τις μαγικές ασπρόμαυρες στιγμές που έζησε.

Ο Ρουμάνος τεχνικός, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του, περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά την απώλεια του πατέρα του, Μιρτσέα, μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του, ενώ σχολίασε και την ξεχωριστή σχέση που αναπτύσσει στις θητείες του με τους ποδοσφαιριστές.

Ολοκληρώνοντας, αναφέρθηκε και στις όμορφες στιγμές που έζησα την επταετή του παραμονή στον ΠΑΟΚ επί Ιβάν Σαββίδη και έστειλε ένα μήνυμα προς τους φίλους του Δικεφάλου.

Αναλυτικά ένα μέρος από τη συνέντευξή του στη Foxbet και τον Κυριάκο Κυριάκο:

Μιλώντας αρχικά για τον δεσμό με τον πατέρα του: «Θα ήθελα να είχα τη δυνατότητα να μιλήσω παραπάνω στον πατέρα μου. Αν είχα καταλάβει ότι ήταν έτσι η κατάσταση θα είχα πάει νωρίτερα στο Βουκουρέστι. Όταν συνέβη την πρώτη φορά και πήγε σε νοσοκομείο, κατάλαβα ότι θα ανάρρωνε και αποφάσισα να μην πάω. Έλεγα θα πάω την άλλη βδομάδα που ήταν το Πάσχα. Αυτό λάμβανα και από τον πατέρα μου. Θα μπορούσα να είχα πάει τις τελευταίες δύο εβδομάδες και να μείνω λίγο μαζί του. Ακόμα και τώρα έχω την... παρόρμηση να πάρω τον πατέρα μου για να με συμβουλέψει».

Αναφερόμενος στη σχέση του με τους ποδοσφαιριστές: «Προσπαθώ να σέβομαι τους ανθρώπους και τους ποδοσφαιριστές. Έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Μετά αρχίζουν να νιώθουν ωραία, ίσως επειδή είμαι «ζεστός» μαζί τους. Θέλω να είμαστε ενωμένοι σαν γκρουπ για να πετύχουμε πράγματα. Κάποιοι παίκτες έδιναν τη ζωή τους για την ομάδα όπως ο Σαμάτα και ο Μπράντον, ακόμα και να μην σκόραραν, μόνο με την πίεση. Το ίδιο και ο Γιακουμάκης. Κάποιοι κυρίως οι φορ κρίθηκαν άδικα».

Αν είχε ένα μήνυμα για τους φιλάθλους για αποχαιρετισμό: «Αγάπη και σεβασμό. Είμαι μέρος του ΠΑΟΚ, δεν είμαι οπαδός, αλλά είμαι προπονητής. Έδωσα παραπάνω από τα πάντα και έλαβα τα πάντα. Είμαι πολύ περήφανος που πλέον στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ παίζει σαν ίσος».

Για το αν θα γυρνούσε κάποια στιγμή στην Τούμπα ως αντίπαλος: «Αν ήθελα να το πάω διπλωματικά θα έλεγα δεν ξέρω. Τώρα θα πω η ζωή είναι η ζωή, ποτέ δεν ξέρεις τι επιφυλάσσει. Δεν έχω σχέδιο να συνεχίσω μέχρι μία ηλικία και μετά να σταματήσω. Όλα εξαρτώνται από το τι νιώθω. Σήμερα όλοι μας χτίσαμε μαζί επτά χρόνια φανταστικών αναμνήσεων. Όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ, από τον Σαββίδη μέχρι εμάς, ζήσαμε απίστευτες καταστάσεις. Δύσκολες, περίπλοκες. Αν δεν είχα γνωρίσει τον ΠΑΟΚ, θα είχα χάσει κάτι ξεχωριστό»