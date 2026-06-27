Το μήνυμα του Ιράν μετά το 1-1 με την Αίγυπτο: «Οι βαθμοί μπορούν να κερδηθούν με πολλούς τρόπους, αλλά ο σεβασμός όχι»

Οι παίκτες του Ιράν άφησαν το δικό τους μήνυμα στα αποδυτήρια του «Lumen Field» στο Σιάτλ, μετά την ισοπαλία με την Αίγυπτο.

Το Ιράν αναδείχθηκε ισόπαλο 1-1 με την Αίγυπτο, έχοντας παράπονα από τη διαιτησία, αλλά η θέση του στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν είναι ακόμη εγγυημένη, επειδή είναι υποχρεωμένο να περιμένει την ολοκλήρωση των τελευταίων τριών ομίλων. Παρ’ όλα αυτά, μετά το τέλος του αγώνα εναντίον της Αιγύπτου, η ιρανική ομάδα άφησε μήνυμα αντίστασης στα αποδυτήρια του σταδίου «Lumen Field» στο Σιάτλ, ευχαριστώντας επίσης τον κόσμο για τον τρόπο που την υποδέχτηκαν.

Αναλυτικά το μήνυμα:

«Προερχόμαστε από το Ιράν... από μια γη που, για χιλιάδες χρόνια, βάζει την τιμή πάνω από τη νίκη. Για εμάς, το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός για αποτελέσματα, είναι μια δοκιμασία χαρακτήρα. Ίσως οι βαθμοί μπορούν να κερδηθούν με πολλούς τρόπους, αλλά ο σεβασμός όχι. Ίσως μια ομάδα να μπορεί να προχωρήσει από έναν όμιλο, αλλά μόνο μέσω του fair play και της τιμής μπορεί κανείς να κρατήσει το κεφάλι ψηλά μπροστά στην ιστορία. Το fair play δεν είναι απλώς μια γραμμή στους κανόνες του ποδοσφαίρου, είναι η ψυχή του παιχνιδιού.

Σας ευχαριστώ, Σιάτλ, για τη φιλοξενία σας και ευχαριστώ όλους τους Ιρανούς... που έδωσαν τις καρδιές τους, τις φωνές τους και ολόκληρη την ύπαρξή τους για το Ιράν.

Ιράν, πάντα με το κεφάλι ψηλά».

Η φωτογραφία είναι της πορτογαλικής «Record», που μπήκε στα αποδυτήρια του Ιράν μετά το παιχνίδι.

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