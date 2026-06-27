Γκαρσιά: «Αυτό είναι που οι... γέροι έκαναν απόψε, εντός κι εκτός εισαγωγικών»

Το Βέλγιο «υπέταξε» τη Νέα Ζηλανδία με 5-1 στο Μουντιάλ του 2026 και οι δύο προπονητές των ομάδων μίλησαν για τον αγώνα.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ανάμεσα στη Νέα Ζηλανδία και το Βέλγιο (1-5) για τον 7ο όμιλο του Μουντιάλ, οι προπονητές των δύο ομάδων μίλησαν για τον αγώνα και για τη συνέχεια που είναι... διαφορετική μεταξυ τους.

Ο προπονητής της Νέας Ζηλανδίας, Ντάρεν Μπέιζλι, είπε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι, όταν είδατε την κλήρωση και ξέραμε ότι παίζαμε με το Βέλγιο το τελευταίο ματς, πιθανότατα περιμένατε να είμαστε ήδη στους έξι βαθμούς και αυτό ίσως θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ μας... έπρεπε να μαζέψουμε τους βαθμούς μας στα πρώτα δύο παιχνίδια και δώσαμε στους εαυτούς μας την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό και δεν την εκμεταλλευτήκαμε. Προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι, δεν επρόκειτο απλά να φύγουμε από αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο υπερασπιζόμενοι μια ήττα με 2-0, θέλαμε να προσπαθήσουμε να σκοράρουμε, να προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι, αλλά, δυστυχώς, τιμωρηθήκαμε αρκετές φορές. Οι περισσότεροι από αυτούς τους παίκτες θα επιστρέψουν σε τέσσερα χρόνια και θα είναι καλύτεροι χάρη σε αυτό και πρέπει να είναι καλύτεροι χάρη σε αυτό, αν θέλουμε να φτάσουμε εκεί που όλοι θέλουμε, δηλαδή σε αυτά τα νοκ άουτ παιχνίδια. Σίγουρα θα μάθουν από αυτό. Αυτή είναι μια εξαιρετική ομάδα παικτών που έχει ένα πραγματικά σπουδαίο μέλλον, ένα λαμπρό μέλλον, τόσο ατομικά σε συλλόγους όσο και μαζί. Σίγουρα θα είναι καλύτεροι χάρη σε αυτό, γιατί θα πονέσει και θα έπρεπε να πονέσει, επειδή είμαστε σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και τώρα πηγαίνουμε σπίτι».

Ο προπονητής του Βελγίου, Ρούντι Γκαρσιά ανέφερε: «Αυτό είναι που οι... γέροι έκαναν απόψε, εντός κι εκτός εισαγωγικών. Τώρα, δεν έχουμε κερδίσει τίποτα ακόμη, αλλά περάσαμε στην επόμενη φάση, ωστόσο, δόξα τω Θεώ, είχαμε μια διαφορά τεσσάρων τερμάτων κι αυτή μας έδωσε την ευκαιρία να είμαστε πρώτοι στον όμιλο. Κερδίζουμε μομέντουμ. Θα δούμε με ποιον θα παίξουμε στη φάση των «32», αλλά θα απολαύσουμε αυτή την πρώτη νίκη».

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