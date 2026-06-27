Συνεχίζει στον Πανθρακικό ο Παϊτέρης

Κάτοικος Κομοτηνής για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα παραμείνει ο Παναγιώτης Παϊτέρης, ο τερματοφύλακας του Πανθρακικού

Ο Πανθρακικός συνεχίζει να ενισχύεται ενόψει της νέας σεζόν, που θα τον βρει στη Super League 2 και μάλιστα σε έναν ενιαίο όμιλο.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανθρακικού:

«Ο Παναγιώτης αποτελεί ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της ομάδας και της εξέδρας, έχοντας κερδίσει με την αξία του τον σεβασμό και την αγάπη του φίλαθλου κόσμου.

Η περσινή σεζόν ήταν ιδιαίτερα άτυχη για τον ίδιο, καθώς ένας σοβαρός τραυματισμός δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί. Πλέον, όμως, έχει επιστρέψει δυνατός και απόλυτα έτοιμος να προσφέρει ξανά τις υπηρεσίες του στον Πανθρακικό στη νέα πρόκληση της ανώτερης κατηγορίας.

Με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις στις δύο πρώτες του σεζόν στην ομάδα, πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις, κράτησε ανέπαφη την εστία του Πανθρακικού σε κρίσιμους αγώνες και συνέβαλε σημαντικά στην επίτευξη μεγάλων νικών και των στόχων της ομάδας.

Παναγιώτη, σου ευχόμαστε πάνω απ’ όλα υγεία και μια σεζόν γεμάτη επιτυχίες, δυνατές αποκρούσεις και όμορφες στιγμές με τη φανέλα του Πανθρακικού!»