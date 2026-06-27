Ελαία Μεσσηνίας: Σοβαρή καταγγελία – Περίφραξη της παραλίας με ακατάλληλα υλικά

Σοβαρή ανησυχία στους κατοίκους της Ελαίας Μεσσηνίας προκάλεσε η ενέργεια της περίφραξης της προστατευόμενης παραλίας με υλικά, που όπως τονίζουν, είναι ακατάλληλα.

Αυτό που φοβούνταν οι κάτοικοι της Ελαίας Μεσσηνίας για το παρθένο δάσος της περιοχής τους τελικά λαμβάνει σάρκα και οστά.

Όπως ενημέρωσε το Σάββατο το πρωί τα μέλη του η τοπική ομάδα εθελοντών για την προστασία του δάσους και της παραλίας της Ελαίας (περιοχές NATURA), το πρωί του Σαββάτου έγινε έναρξη εργασιών τοποθέτησης πασσάλων και δικτύου στην παραλία.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η ομάδα η χρήση των συγκεκριμένων υλικών (πλαστικό και σιδερένιο συρραπτικό) έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αυστηρές προδιαγραφές των διεθνών κανονισμών, τη σχετική τεχνική μελέτη, τους όρους του διαγωνισμού και τις επίσημες εγκρίσεις του Δασαρχείου.

Πάντα σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, η ανάδοχος εταιρεία (που δραστηριοποιείται για λογαριασμό του ΟΦΥΠΕΚΑ) χρησιμοποιεί υποδεέστερα και φθηνότερα υλικά από τα συμφωνηθέντα, παραβιάζοντας τη σύμβαση που έχει υπογράψει, με σκοπό να εισπράξει το αντίστοιχο (υψηλότερο) δημόσιο κονδύλι.

Τονίζεται επίσης ότι τα υλικά αυτά δεν είναι οικολογικά. Η χρήση τους προκαλεί άμεση ρύπανση και μακροπρόθεσμη μόλυνση στο ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον της παραλίας, απειλώντας άμεσα την τοπική χλωρίδα, την πανίδα και τα ζώα της περιοχής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η περίφραξη θα συνεχιστεί στο δάσος από την προσεχή Δευτέρα κάτι που έχει σημάνει συναγερμό στους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι τονίζουν ότι η προστατευμένη, έτσι και αλλιώς, περιοχή τους δεν έχει ανάγκη από περιφράξεις και περαιτέρω ενέργειες.

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NEWS 24/7

Πηγή: news247.gr