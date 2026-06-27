Ράλι Ακρόπολις 2026: Σοκ με βράχο που έσπασε το παρμπρίζ αγωνιστικού στην ΕΔ της Θήβας-Γίνονται έρευνες (vid)

Έρευνες έχουν ξεκινήσει από την FIA και τη διοργάνωση του Ράλι Ακρόπολις για ένα πολύ επικίνδυνο περιστατικό που σημειώθηκε στη χθεσινή (26/06) ειδική διαδρομή της Θήβας, με βράχο να «εκσφενδονίζεται» και να σπάει το παρμπρίζ του Αλεχάντρο Κατσόν.

Σε ένα απρόοπτο περιστατικό έπεσε θύμα ο οδηγός του Toyota GR Yaris Rally2, Αλεχάντρο Κατσόν στην ειδική διαδρομή της Θήβας, όπου από το πουθενά μια πέτρα εκσφενδονίστηκε και έσπασε το παρμπρίζ του αγωνιστικού του από την πλευρά του συνοδηγού, Μπόρχα Ροσάντα.

Ο βράχος που φαίνεται από το υλικό της κάμερας, δείχνει να ήρθε από τη δεξιά πλευρά σε μία ευθεία που βρισκόταν ο Κατσόν. Ο Ισπανός έδειξε την κατάλληλη ψυχραιμία, αποτρέποντας το κακό, καθώς τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί άσχημα.

Somos terceros en #WRC2 pero el día podría haber acabado muy mal.



Todo el equipo trabaja muy duro y @borjarozada y yo damos lo mejor que tenemos para que alguien arruine el trabajo de tanta gente así.



Espero que si esto no ha sido accidental, no piséis un tramo más. #WRC2 pic.twitter.com/zJ7xSEo8nR — Alejandro Cachón (@Cachon_Ale) June 26, 2026

Σε δηλώσεις που έκανε μετά ο Ισπανός, άφησε να εννοηθεί ότι η πέτρα μπορεί να πετάχτηκε από κάποιον εσκεμμένα:

«Ελπίζω να μην ισχύει, αλλά φαίνεται σαν κάποιος να πέταξε κάτι, γιατί βρισκόμασταν στη μέση μιας ευθείας. Δεν ξέρω, ήταν πραγματικά τρομακτικό».

Λίγες ώρες αργότερα, στο X, ο Ισπανός εγραψε: «Βρισκόμαστε στην τρίτη θέση του WRC2, αλλά η ημέρα θα μπορούσε να είχε τελειώσει πολύ άσχημα. Όλη η ομάδα δουλεύει πολύ σκληρά και μαζί με τον συνοδηγό μου, Μπόρχα Ροσάντα, δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Είναι κρίμα κάποιος να καταστρέφει την προσπάθεια τόσων ανθρώπων με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζω πως, αν δεν ήταν ατύχημα, αυτός που το έκανε να μην ξαναπατήσει ποτέ σε Ειδική Διαδρομή»

Ωστόσο, το θέμα ερευνάτε από τη FIA και την οργάνωση του αγώνα σε συνεργασία με την Αστυνομία:

“Κατά τη διάρκεια της Ειδικής Διαδρομής 7 (Θήβα) του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, το αυτοκίνητο με αριθμό 24 υπέστη θραύση του παρμπρίζ έπειτα από πρόσκρουση βράχου κατά μήκος της διαδρομής. Η FIA και οι διοργανωτές του αγώνα διερευνούν αυτή τη στιγμή τα αίτια του περιστατικού”, αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.