Παρελθόν ο Κώστας Αντετοκούνμπο από τον Ολυμπιακό

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος το τελευταίο εξάμηνο αγωνιζόταν με τη μορφή δανεισμού στον Άρη.
Αναλυτικά:
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Κώστα Αντετοκούνμπο και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον @Kostas_ante13 και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 27, 2026
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