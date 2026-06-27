Παρελθόν ο Κώστας Αντετοκούνμπο από τον Ολυμπιακό

Τη λύση της συνεργασίας με τον Κώστα Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος το τελευταίο εξάμηνο αγωνιζόταν με τη μορφή δανεισμού στον Άρη.

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Κώστα Αντετοκούνμπο και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.

