Δώνης: «Το ταξίδι ήταν καλό και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παίκτες»

Για το ταξίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ευχαρίστησε τους παίκτες του ο Γιώργος Δώνης.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ανάμεσα στο Πράσινο Ακρωτήρι κια την Σαουδική Αραβία 0-0 για το Μουντιάλ του 2026, ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, Γιώργος Δώνης δήλωσε:

«Ήμασταν πολύ κακοί στη δημιουργία δράσεων. Δεν μπορεί κανείς να κερδίσει ένα παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Είχαμε προβλήματα να ασκήσουμε πίεση στην άμυνα του Πράσινου Ακρωτηρίου, εκτός από ένα σύντομο χρονικό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο. Η επιθετική μας γραμμή δεν τα πήγαινε καλά. Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας σήμερα ήταν η δημιουργία και αυτό ήταν προφανές. Δεν ήταν αυτό που θέλαμε, γιατί όταν παίζαμε σε έναν τέτοιο αγώνα εναντίον μιας ομάδας λίγο πολύ στο ίδιο επίπεδο με εμάς, το επίπεδό μας δεν ήταν καλό. Αυτό προκαλεί ανησυχία. Το ταξίδι ήταν καλό και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παίκτες».

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