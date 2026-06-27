Εθνική Ανδρών: «Έφυγαν» 3.000 εισιτήρια για το ματς με την Πορτογαλία

Ήδη 3.000 εισιτήρια έχουν κάνει φτερά για την αναμέτρηση της Εθνικής κόντρα στην Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναλυτικά:

«Η Εθνική Ανδρών είναι έτοιμη να γράφει τον επίλογο της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 με την αυλαία να πέφτει την Κυριακή 5 Ιουλίου στη Sunel Arena απέναντι στην Πορτογαλία. Οι φίλαθλοι έδειξαν έμπρακτα πως θα βρεθούν και πάλι δίπλα στην επίσημη αγαπημένη, καθώς 3.000 εισιτήρια έχουν ήδη βρει τους κατόχους τους.

Η ελληνική ομάδα περιμένει τη στήριξή σας στο δρόμο για την τελική φάση που θα διεξαχθεί στο Κατάρ και μπορείτε να εξασφαλίσετε τη δική σας θέση με ένα κλικ ΕΔΩ.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσα από την πλατφόρμα της ticketmaster. Κάθε λογαριασμός μπορεί να αγοράσει απεριόριστο αριθμό εισιτηρίων, δηλώνοντας τα στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας), ενώ δωρεάν θα είναι η είσοδος για τα παιδιά ηλικίας έως πέντε (5) ετών, χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να συμπληρώνουν σωστά τα στοιχεία τους, καθώς θα γίνει αυστηρός έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Ενημερώνουμε πως τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, παρά μόνο σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα.

Για εισιτήρια ΑΜΕΑ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την ticketmaster. Για πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια, η επικοινωνία γίνεται στο [email protected].

Σας περιμένουμε στα Άνω Λιόσια, #pantadipla στο πλευρό της Επίσημης Αγαπημένης! Κλείστε την δική σας θέση ΕΔΩ»!