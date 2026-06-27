Μπιέλσα: «Θα με θυμούνται ως κάποιον που δεν άφησε τίποτα»

Η Ισπανία επικράτησε της Ουρουγουάης με 1-0, με τον Μαρσέλο Μπιέλσα να εκφράζει την απογοήτευσή του και τους Λουίς Ντε Λα Φουέντε και Αλεχάντρο Μπαένα να δηλώνουν πως γνώριζαν ότι επρόκειτο για ένα δύσκολο ματς.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ανάμεσα σε Ουρουγουάη και Ισπανία (0-1) για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 οι δύο προπονητές και σκορερ έδωσαν τη δική τους οπτική για την αναμέτρηση:

Ο προπονητής της Ουρουγουάης, Μαρσέλο Μπιέλσα δήλωσε: «Δεν μπόρεσα να αξιοποιήσω στο έπακρο τις δυνατότητες των παικτών της Ουρουγουάης. Με την αλλαγή του Βαλβέρδε, επεδίωξα να έχω μια ισχυρότερη παρουσία στην επίθεση.

Αυτό που έδωσα στο ποδόσφαιρο της Ουρουγουάης δεν είναι τίποτα, επειδή οποιαδήποτε συμβολή μπορεί να κάνει ένας προπονητής σε μια εθνική ομάδα είναι μάταιη αν δεν έχεις θετικό αποτέλεσμα. Αν με ρωτήσετε πώς θα με θυμούνται, θα με θυμούνται ως κάποιον που δεν άφησε τίποτα.Ο αγώνας ήταν αρκετά ισορροπημένος. Αξίζαμε την ισοπαλία. Έπρεπε να είχαμε ισοπαλία. Η απόδοση δεν ήταν το θέμα».

Ο προπονητής της Ισπανίας, Λουίς Ντε Λα Φουέντε ανέφερε πως: «Αυτό που έκανε ο Γέρεμι Πίνο ήταν ηρωικό, πιθανότατα έχει σπασμένη κλείδα.. Υποφέρει πολύ. Θα κάνει κάποιες εξετάσεις αύριο. Έχει έναν τραυματισμό που θα μπορούσε να τον κρατήσει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα δούμε.

Ελέγξαμε το παιχνίδι, διαχειριστήκαμε την κατοχή απέναντι σε έναν δυναμικό αντίπαλο, αλλά έπρεπε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Γνωρίζαμε ότι η Ουρουγουάη είναι ομάδα που σε αναγκάζει να υποφέρεις σε κάθε φάση».

ο σκόρερ της Ισπανίας, Αλεχάντρο Μπαένα είπε: «Η αλήθεια είναι ότι ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο, ότι εμείς παίζαμε για την πρώτη θέση και εκείνοι για τη ζωή τους. Ίσως δεν ήταν το ίδιο παιχνίδι με την προηγούμενη φορά, αλλά ήταν απαραίτητο να παίξουμε έτσι. Είναι ίσως ένας από τα πιο σημαντικά γκολ της καριέρας μου».

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