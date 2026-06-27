Γιάννης: «Το 2020 σκέφτηκα να απομακρυνθώ από το μπάσκετ, αλλά τώρα είμαι ανίκητος»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις του στο περιθώριο του φεστιβάλ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος «SFN Nostos 2026» αποκάλυψε πως το 2020 σκέφτηκε να σταματήσει το μπάσκετ!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η πρώτη στιγμή που ήταν πραγματικά δύσκολη για μένα ήταν όταν ήμουν παιδί και έβλεπα τους γονείς μου να δυσκολεύονται. Η δεύτερη ήταν γύρω στο 2020, όταν αντιμετώπιζα ζητήματα ψυχικής υγείας και ήθελα να απομακρυνθώ από το μπάσκετ. Το έχω πει και στο παρελθόν. Λατρεύω το μπάσκετ, αλλά δεν μου αρέσει η δημοσιότητα. Είμαι πιο εσωστρεφής, ενώ ο αδερφός μου είναι διαφορετικός.



Είχα τεράστιο βάρος στους ώμους μου. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει, μόλις είχα αποκτήσει παιδί, η μητέρα μου ζούσε μαζί μου και έπρεπε να είμαι σαν πατρική φιγούρα για τον αδερφό μου, επειδή είχαμε μόλις χάσει τον πατέρα μας. Ταυτόχρονα, έπρεπε να είμαι ένας από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση που ήθελα να τα παρατήσω.

Όμως κατάλαβα ότι κανείς δεν μπορεί να μου στερήσει τη χαρά γι' αυτό που κάνω. Εκείνη η στιγμή με διαμόρφωσε. Είμαι άθραυστος. Έγινα καλύτερος πατέρας, καλύτερος σύζυγος, καλύτερος γιος και καλύτερος άνθρωπος».