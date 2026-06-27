Ταλαιπωρία για πάνω από 1.200 επιβάτες του «Κίσσαμος» – Προσάραξε στη Μήλο έπειτα από μπλακ άουτ

Η απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας προκάλεσε την προσωρινή απώλεια ελέγχου, με αποτέλεσμα το πλοίο να προσαράξει σε αβαθή ύδατα κοντά στο λιμάνι.

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (27/06), όταν το επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο «Κίσσαμος» προσάραξε σε αβαθή ύδατα στη θαλάσσια περιοχή πλησίον του λιμένα Αδάμαντα Μήλου, έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας (μπλακ άουτ), κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 03:10 τα ξημερώματα, λίγο μετά τον απόπλου του πλοίου από τη Μήλο, κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από τον Πειραιά προς τα Χανιά. Παράλληλα, σε άλλη αναφορά, το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Σούδα.

Η απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας προκάλεσε την προσωρινή απώλεια ελέγχου, με αποτέλεσμα το πλοίο να προσαράξει σε αβαθή ύδατα κοντά στο λιμάνι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα αλιευτικό σκάφος, καθώς και ένα επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτούνταν.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος. Οι λιμενικές Αρχές προχώρησαν σε διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας και η επακόλουθη προσάραξη, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων.

Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα του μηχανοστασίου, με αποτέλεσμα το πλοίο να αποκολληθεί με ίδια μέσα και να καταπλεύσει με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου, όπου και παραμένει ασφαλώς δεμένο εν αναμονή επιθεώρησης από τις αρμόδιες αρχές.

Η ANEK Lines σημείωσε ότι «η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη», σε επίσημη ανακοίνωση.

Πηγή: newsbomb.gr