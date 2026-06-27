Οι ΗΠΑ δεν δίνουν βίζα στον πιο γνωστό οπαδό της Λ.Δ. του Κονγκό!

Η αυστηρή πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στην έκδοση βίζας συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, τροφοδοτώντας τις ανησυχίες για το κατά πόσο φίλαθλοι, δημοσιογράφοι και αποστολές από ορισμένες χώρες θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση...

Το τελευταίο περιστατικό αφορά έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους φιλάθλους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ο οποίος δεν κατάφερε να εξασφαλίσει άδεια για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ και να στηρίξει την εθνική του σε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες.

Ο Μισέλ Κούκα Μπολαντίνγκα, θα απουσιάσει από τον καθοριστικό αγώνα απέναντι στο Ουζμπεκιστάν που θα γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής (2:30). Έγινε παγκοσμίως γνωστός κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής στο Μαρόκο στις αρχές του έτους.

Ξεχώρισε στις εξέδρες, καθώς παρέμενε ακίνητος σε όλη τη διάρκεια των αγώνων της Λ.Δ. Κονγκό, αποτίοντας φόρο τιμής στον πρώτο πρωθυπουργό της χώρας, Πατρίς Λουμούμπα, μια εμβληματική προσωπικότητα που δολοφονήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα το 1961.

Η εκπληκτική ομοιότητά του με τον Λουμούμπα, σε συνδυασμό με τα πολύχρωμα κοστούμια στα χρώματα της χώρας του, τον έχουν καταστήσει ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο. Αφού βρέθηκε στο Μεξικό για τον προηγούμενο αγώνα της Λ.Δ. Κονγκό, δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στην Ατλάντα για την αναμέτρηση που θα κρίνει την πρόκριση της ομάδας στους «32» της διοργάνωσης.

Η πρέσβειρα της Λ.Δ. Κονγκό στην Ουάσινγκτον, Καπίνγκα Ιβέτ Νγκάντου, δήλωσε στο Reuters ότι ελπίζει πως ο Μπολαντίνγκα θα λάβει τελικά βίζα, εφόσον η εθνική ομάδα προκριθεί στη νοκ άουτ φάση. «Ελπίζω να μπορέσει να προσφέρει στην ομάδα τον δικό του ξεχωριστό τρόπο υποστήριξης».

Γνωστός με το προσωνύμιο «Lumumba Vea», ο Μπολαντίνγκα σηκώνει το χέρι του σε μια χαρακτηριστική στάση που παραπέμπει στο άγαλμα του Λουμούμπα στην πρωτεύουσα Κινσάσα. Σε πλήρη αντίθεση με τους υπόλοιπους φιλάθλους που τραγουδούν και πανηγυρίζουν, εκείνος παραμένει απολύτως ακίνητος καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η ιδιαίτερη αυτή μορφή υποστήριξης του χάρισε διεθνή αναγνώριση και, όταν επέστρεψε από το Μαρόκο τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση της Λ.Δ. Κονγκό τού δώρισε ένα τζιπ.

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