«Όχι» στα περιβραχιόνια πένθους από την FIFA, «ναι» στις αντιφάσεις του Μουντιάλ

Το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερη μοίρα, με τη FIFA να προκαλεί αντιδράσεις τόσο για τις αποφάσεις της όσο και για την εικόνα του Μουντιάλ.

Η FIFA αρνήθηκε το αίτημα της εθνικής Γαλλίας να φορέσουν οι ποδοσφαιριστές μαύρα περιβραχιόνια στη μνήμη της μητέρας του προπονητή τους. Όπως κατανοείτε μιλάμε για άλλη μία απόφαση που εκθέτει τη διοίκηση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Γιατί εδώ δεν γίνεται λόγος για πολιτική, ούτε για ιδεολογίες, ούτε για κάποιο μήνυμα που θα μπορούσε να διχάσει. Γίνεται λόγος για μια αυτονόητη ανθρώπινη πράξη. Για έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε μια μητέρα που έφυγε από τη ζωή.

Η απορία είναι εύλογη. Πού ήταν αυτή η αυστηρότητα όταν η FIFA επέτρεπε ή ενθάρρυνε άλλους συμβολισμούς μέσα στο ποδόσφαιρο; Πώς γίνεται να υπάρχουν εξαιρέσεις όταν πρόκειται για συγκεκριμένα μηνύματα, αλλά να υψώνεται τείχος όταν πρόκειται για μια άλλη πράξη ανθρωπιάς;

Η συνέπεια είναι βασική αρχή κάθε σοβαρού οργανισμού. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορεί οι κανονισμοί να εφαρμόζονται επιλεκτικά, ανάλογα με το ποιος ζητάει τι.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, η ίδια η διοργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ήδη μπει σε αρνητικές συζητήσεις. Οι διακοπές και καθυστερήσεις εξαιτίας καταιγίδων και ακραίων καιρικών φαινομένων (που επέλεξαν τρεις πολιτείες που τέτοια εποχή είναι στο πικ των ακραίων καιρικών φαινομένων), η αβεβαιότητα για την ώρα έναρξης αγώνων, ο μόνιμος φόβος αναβολών, τα άνευ λόγου διαλείμματα ενυδάτωσης, δημιουργούν μια εικόνα που δεν ταιριάζει στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.

Ένα Μουντιάλ που θα έπρεπε να συζητιέται μόνο για το ποδόσφαιρο, ξαφνικά απασχολεί για τον καιρό, τις οργανωτικές δυσκολίες και τις αποφάσεις της FIFA.

Όλα αυτά δίνουν μια εικόνα που θυμίζει περισσότερο φιάσκο παρά γιορτή του ποδοσφαίρου. Αλλά ο κύριος Ινφαντίνο έχει επιλέξει μόνο ό,το φέρνει έσοδα κι ας λέει το αντίθετο. Όχι βέβαια ότι τον νοιάζει και πολύ τι λέει ο υπόλοιπος κόσμος, ούτε τον νοιάζει ιδιαίτερα η υγεία των παικτών κλπ.

Η FIFA πρέπει να καταλάβει ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο κανονισμοί, τηλεοπτικά συμβόλαια και εμπορικές συμφωνίες. Είναι άνθρωποι, είναι συναίσθημα, είναι σεβασμός.

Και όταν χάνεται η ανθρωπιά, τότε χάνεται και η ουσία του ίδιου του ποδοσφαίρου.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.