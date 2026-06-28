Οζίλ: Φαβορί για την προεδρία της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας

Ο Μεσούτ Οζίλ φέρεται να είναι το επικρατέστερο όνομα για την προεδρία της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία.

Ο παλαίμαχος παίκτης, που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2023, θέλει να παραμείνει ενεργός στον χώρο του ποδοσφαίρου, αυτή τη φορά από διοικητική θέση.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο άλλοτε διεθνής με τη Γερμανία και πρώην ποδοσφαιριστής των Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ θεωρείται το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει την ηγεσία της Ομοσπονδίας, η οποία είναι σε διαδικασία αναζήτησης νέου προέδρου.

Στόχος του Οζίλ είναι να αξιοποιήσει την εμπειρία και τις γνώσεις που απέκτησε κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, συμβάλλοντας πλέον στην ανάπτυξη του τουρκικού ποδοσφαίρου από διοικητικό πόστο.