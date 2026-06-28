Ο Τζουντ Μπέλινγχαμ «ξεκλείδωσε» τον Παναμά με γκολ και ασίστ σε 5 λεπτά, η... δυσλειτουργική Αγγλία απέφυγε το «κάζο» και με το 2-0 τερμάτισε πρώτη στο Group L, περιμένοντας αντίπαλο από τη «δεξαμενή» των καλύτερων τρίτων.

Στο «MetLife Stadium» στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιού Τζέρσεϊ και παρουσία 80 χιλιάδων θεατών, η Αγγλία πέτυχε τη δεύτερη νίκη στη φάση των ομίλων και πλέον, μπορεί να σκέφτεται τα νοκ-άουτ, αλλά όχι με αισιοδοξία για επιτυχία αν δεν βελτιώσει την εικόνα της! Αρνητική επίδοση για τον Παναμά, καθώς έγινε η πρώτη εθνική χωρίς γκολ μετά το 2006.



Ο Ράσφορντ βρέθηκε στο αρχικό σχήμα και ήταν η βασική απειλή των Άγγλων. Στο 8' επιχείρησε το πρώτο σουτ και ο Μοσκέρα απέκρουσε δύσκολα σε κόρνερ. Ακόμα δυο από τους Κόνσα (10') και Σάκα (15'), όμως ο Παναμέζος γκολκίπερ αντέδρασε σωστά.

Η χώρα της Κεντρικής Αμερικής έψαχνε τις στιγμές και στο 26' απείλησε με τον Χοσέ Λουίς Ροντρίγκες, αναγκάζοντας τον Πίκφορντ σε επέμβαση με υπερένταση μετά το cooling break. Καλό σουτ, επίσης, από τον Χάρβεϊ στο 28', το οποίο έφυγε πάνω από την εστία.

Ράσφορντ και Σάκα είχαν την «μπαγκέτα», Άντερσον και Μπέλινγχαμ αναζητούσαν χώρους για μακρινά σουτ, όμως η πεντάδα στην άμυνα του Παναμά «βραχυκύκλωσε» την ομάδα του Τόμας Τούχελ. Στο 38' ο Ράσφορντ πήρε και την κεφαλιά, δίχως να πάει στο τέρμα.



Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, η Αγγλία είχε μάθει για το 1-0 της Κροατίας επί της Γκάνας και σίγουρα δεν ήθελε να τερματίσει 2η. Στο 55' η κούρσα του Ράσφορντ δεν τελεσφόρησε, στο 56' ο Χοσέ Λουίς Ροντρίγκες «άγγιξε», πάλι, το γκολ για τον Παναμά με δυνατό σουτ, ενώ στο 57' ο Κέιν «κεραυνοβόλησε» τον Μοσκέρα που πραγματοποίησε την απόκρουση του ματς! Το γκολ ήταν θέμα χρόνου και η Αγγλία «καθάρισε» τη νίκη σε 5'!

Στο 62' από το κόρνερ του Σάκα και το μαγικό άγγιγμα στην μπάλα του Μπέλινγχαμ λύθηκαν τα... μάγια για το 0-1, ενώ στο 67' ο σκόρερ έγινε δημιουργός. Με ενέργεια από τα αριστερά και σέντρα... λουκούμι για το κεφάλι του Κέιν που νίκησε τον Αντράντε στον αέρα και πέτυχε το 0-2, το 11ο γκολ του σε Μουντιάλ, κλειδώνοντας την πρωτιά.



Ο Παναμάς πλησίασε στο γκολ με σουτ του Μουρίγιο στο 63'. Στο 76' ήταν η σειρά του Ντίας να απειλήσει από μακριά, ενώ στο 90'+1 ο Φαγιάρδο πλάσαρε εύστοχα προτού υποδειχθεί οφσάιντ και απογοητεύσει τους συμπατριώτες του που δεν πανηγύρισαν ούτε ένα γκολ (0-4)! Τελικό 0-2 για την Αγγλία που τερμάτισε πρώτη με 7 βαθμούς και γκολ 6-2.

ΠΑΝΑΜΑΣ (Τόμας Κρίστιανσεν / 5-4-1): Μοσκέρα, Μουρίγιο, Εσκομπάρ, Κόρδομπα, Αντράντε, Γκουτιέρες (88' Ντέιβις), Χάρβεϊ (88' Κιντέρο), Μπαρσένας (71' Ντίας), Μαρτίνες, Τζ. Ροντρίγκες (71' Λοντόνο), Τ. Ροντρίγκες (46' Φαγιάρδο).

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ / 4-2-3-1): Πίκφορντ, Κουάνσα (63' λ.τρ. Σπενς), Κόνσα, Γκουεΐ, Ο' Ράιλι, Άντερσον (84' Χέντερσον), Μπέλινγχαμ (71' Έζε), Ρότζερς, Σάκα (63' Μαντουέκε), Ράσφορντ, Κέιν (84' Γουότκινς).

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